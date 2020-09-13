“شاهد” منصة كشف الحقائق تقصف جبهة عبدالخالق عبدالله بعد نشره هذه “الكذبة الدحلانية” عن قطر

أحرجت منصة “إيكاد” لنشر الحقائق ورصد الأخبار المزيفة، الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله ، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعد أن قام بمشاركة خبر مزعوم عن العلاقة التركية ـ القطرية عبر حسابه لشخصي بتويتر، اتضح أنه مفبرك ومزيف، وليس له علاقة بالواقع.

وفي التفاصيل، شارك مستشار ابن زايد خبراً عبر تويتر مفاده أن أمين عام حزب العدالة و التنمية التركي قال إن تركيا تقدم لقطر أكثر مما تأخذ. و عليها أن تساهم في تحسين سعر الليرة، نحن من ملأ متاجرهم ثاني يوم من أزمتهم. و نحن من نحميهم الآن”.

لعناية الأشقاء في الشقيقة الشقية قطر https://t.co/L6EfyVmaBq — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 9, 2020

لتصدمه منصة “إيكاد” بالتعليق على تغريدته التي شارك فيها ذلك الخبر، وتثبت أن الخبر الذي أورده مزيف وليس حقيقي. ومرفقة بالرد تقريراً كانت قد أعدته حول الموضوع، يكشف أن أمين عام حزب العدالة والتنمية التركي. لم يقم بالتصريح بمثل هذه التصريحات بحق دولة قطر.

وأوضحت المنصة أيضا أن حساب “معالي موجز الأخبار” عبر تويتر، هو المتورط بنشر هذه الأكذوبة بين المتابعين والمغردين، وأنه بتحري المعلومة وبمراجعة حسابات الأمين العام للحزب التركي، لم يتم العثور على أية تصريحات مشابهة، وإنما هي فرية من قبل الإعلام السعودي.

السيد عبدالخالق عبدالله.. قمنا في إيكاد بالتحقق من المعلومات التي قمت بنشرها.. ولعنايتكم التقرير التالي: https://t.co/K5TiNiCzV3 — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) September 13, 2020

وكعادته يستمر المستشار الإماراتي عبدالخالق عبدالله بإثارة الجدل وجلب الإهانات لنفسه. بممارساته ونشاطه الإعلامي المشبوه والذي يتمحور حول الهجوم على دولة قطر. والتطبيل لسيّده ولي عهد أبو ظبي ابن زايد.

ولم يقصّر عبدالخالق عبدالله طيلة الأيام الماضية في خلق التبريرات وصياغة المخارج لسيده محمد بن زايد بعد أن اتهمه كل العالم العربي والإسلامي بالخائن للمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك