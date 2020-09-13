“شاهد” صعيدي “بقلب ميت” يفضح السيسي “طبيب الفلاسفة” وجعله مسخرة تويتر في دقيقة واحدة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو أثار تفاعلاً كبيراً، يوثق حديث لمواطن مصري “صعيدي”، حول الأوضاع المعيشية في مصر، وحول ما يقوم به رئيس النظام عبد الفتاح السيسي من حملات إزالة وملاحقة على الأراضي، وغيرها من المشكلات التي لها علاقة بالأسعار ورغيف الخبز وغيرها، التي يعاني منها المواطن المصري.

وقال المواطن الصعيدي في المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن” مشيراً إلى حديث السيسي حول القصور التي يبنيها: “دول بتوع مصر، مش بتوعي، باسم مصر، قستوهم له؟، دفعتوه عليهم تصالح ولا ليا أنا بس؟”.

فاض الكيل بالغلابة وتذكروا قصور #السيسي بعدما هدم بيوتهم، وهذا صوت من أقصى الصعيد ينادي على #السيسي_ابو_الهدد pic.twitter.com/o9MPFNhVNE — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 13, 2020

وتابع: “إحنا عايزين بني آدم عنده خطاب سياسي يطلع يجذب فيه الناس، مش واحد يقلك عشان كدة احنا بقينا كدة، وأهو كدة، وهي دي المعجزة، طب أنا فهمت حاجة يا ناس؟، والله ما فهمت حاجة، ولا واحد حيفهم حاجة”.

وزاد المواطن المصري الغاضب: “إحنا تعبنا، كفاية بصوا للناس، رغيف خليتوه قد الربع جنيه، كيلو السكر كان ب2 ونص صار بعشرة، كل حاجة بتبيعوها، وصندوق تحيا مصر، وأبصر إيه مصر، أومال مؤسسات الدولة فين، ما تشيلوا المؤسسات وتخلوها صناديق، والقوانين اللي مش من صالحي مش فوق راسي”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول والذي أثار موجة كبيرة من ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بالظروف المعيشية الصعبة التي يتكبدها المصريون منذ سنوات، في ظل تراجع شبه يومي وتردٍ في كل المجالات المعيشية، والتي كان آخرها طرد المواطنين من بيوتهم تنفيذاً لحملة الإزالة التي يشرع بها النظام المصري ضد آلاف البيوت وعشرات المساجد.

قال رسول الله ﷺ

"من قُتِل دُون مَالِه فهو شهيد"

عن أَبي هُريرة قال

جاء رجل فقال: يا رسول الله

أرأيتَ إِن جاء رجُل يُرِيد أَخذ مَالِي؟

قال:فلا تُعطِهِ مَالَك

قال:أرأيت إِن قَاتَلَنِي؟

قَال:قَاتِله؟

قال:أرأيت إِن قَتَلَنِي؟

قال:فأنت شَهِيد

قال:أرأيت إِن قتَلتُه؟

قَال هو في النَّار pic.twitter.com/5M52G0JMI7 — Eman إيمان (@emandeen2) September 13, 2020

جاء رجُلٌ إِلَى رَسُول اللَّه ﷺ فَقَال:يَا رسولَ اللَّه أَرأَيت إنْ جاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟قَالَ:فَلا تُعْطِهِ مالكَ قَالَ:أَرأَيْتَ إنْ قَاتلني؟ قَالَ:قَاتِلْهُ.قَالَ:أَرأَيت إنْ قَتلَني؟ قَالَ: فَأنْت شَهيدٌ قَالَ: أَرأَيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ. — عموور (@3fmAP9EvI4Nf6Qb) September 13, 2020

ونشر الدكتور “محمد الصغير” مستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق، المقطع عبر صفحته الخاصة بتويتر، وعلق عليه قائلاً: “فاض الكيل بالغلابة وتذكروا قصور #السيسي بعدما هدم بيوتهم، وهذا صوت من أقصى الصعيد ينادي على السيسي ابو الهدد”.

وكان عبد الفتاح السيسي أطلق منذ عدة أسابيع حملة لإزالة المباني المخالفة وغير المرخصة، في معظم المحافظات المصرية، في حملة فجرت موجة غضب كبيرة بين المواطنين الذين لم يجدوا مكاناً يلجئوا إليه بعد نسف السيسي لمنازلهم.

وشهدت محافظات من الصعيد في مصر اشتباكات عنيفة بين المواطنين والسلطات المصرية التي كانت تريد هدم بيوت ومساجد في تلك المناطق.

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