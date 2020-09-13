صعيدي فضح السيسي
صعيدي فضح السيسي
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“شاهد” صعيدي “بقلب ميت” يفضح السيسي “طبيب الفلاسفة” وجعله مسخرة تويتر في دقيقة واحدة

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بمقطع فيديو أثار تفاعلاً كبيراً، يوثق حديث لمواطن مصري “صعيدي”، حول الأوضاع المعيشية في ، وحول ما يقوم به رئيس النظام عبد الفتاح السيسي من حملات إزالة وملاحقة على الأراضي، وغيرها من المشكلات التي لها علاقة بالأسعار ورغيف الخبز وغيرها، التي يعاني منها المواطن المصري.

 

وقال المواطن الصعيدي في المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن” مشيراً إلى حديث السيسي حول القصور التي يبنيها: “دول بتوع مصر، مش بتوعي، باسم مصر، قستوهم له؟، دفعتوه عليهم تصالح ولا ليا أنا بس؟”.

 

 

وتابع: “إحنا عايزين بني آدم عنده خطاب سياسي يطلع يجذب فيه الناس، مش واحد يقلك عشان كدة احنا بقينا كدة، وأهو كدة، وهي دي المعجزة، طب أنا فهمت حاجة يا ناس؟، والله ما فهمت حاجة، ولا واحد حيفهم حاجة”.

 

وزاد المواطن المصري الغاضب: “إحنا تعبنا، كفاية بصوا للناس، رغيف خليتوه قد الربع جنيه، كيلو السكر كان ب2 ونص صار بعشرة، كل حاجة بتبيعوها، وصندوق تحيا مصر، وأبصر إيه مصر، أومال مؤسسات الدولة فين، ما تشيلوا المؤسسات وتخلوها صناديق، والقوانين اللي مش من صالحي مش فوق راسي”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول والذي أثار موجة كبيرة من ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بالظروف المعيشية الصعبة التي يتكبدها المصريون منذ سنوات، في ظل تراجع شبه يومي وتردٍ في كل المجالات المعيشية، والتي كان آخرها طرد المواطنين من بيوتهم تنفيذاً لحملة الإزالة التي يشرع بها ضد آلاف البيوت وعشرات المساجد.

 

ونشر الدكتور “محمد الصغير” مستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق، المقطع عبر صفحته الخاصة بتويتر، وعلق عليه قائلاً: “فاض الكيل بالغلابة وتذكروا قصور #السيسي بعدما هدم بيوتهم، وهذا صوت من أقصى الصعيد ينادي على السيسي ابو الهدد”.

 

وكان عبد الفتاح السيسي أطلق منذ عدة أسابيع حملة لإزالة المباني المخالفة وغير المرخصة، في معظم المحافظات المصرية، في حملة فجرت موجة غضب كبيرة بين المواطنين الذين لم يجدوا مكاناً يلجئوا إليه بعد نسف السيسي لمنازلهم.

 

وشهدت محافظات من الصعيد في مصر اشتباكات عنيفة بين المواطنين والسلطات المصرية التي كانت تريد هدم بيوت ومساجد في تلك المناطق.

 

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