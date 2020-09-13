السعودية دفعت البحرين للتطبيع مع إسرائيل
السعودية دفعت البحرين للتطبيع مع إسرائيل
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“شاهد” باحث عُماني بارز يكشف: السعودية دفعت البحرين للتطبيع لهذا السبب

كتب وطن
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أكد الأكاديمي العُماني والباحث في شؤون والشرق الاوسط عبدالله باعبود أن للمملكة العربية دور كبير في تغيير شكل المنطقة، في إشارةٍ منه إلى ما يتعلّق باتفاقيات بين والبحرين مع .

وأضاف باعبود ان أي تطبيع في منطقة الخليج لا يتمّ إلا بموافقة رسمية أو غير رسمية من السعودية.

وأشار الأكاديمي العُماني إلى أن السعودية تدفع بالدول الصغيرة للتطبيع؛ حتى تأخذ مساحة لنفسها إذا ما حصلت أيّ مشكلة مع تلك الدول فإنّها تكون بعيدة عن الموضوع، وفي حال نجاحه فإنّها ستقوم به لاحقاً.

وقال إن السعودية لها حسابات أخرى كونها تحتضن الحرمين الشريفين، ولها وزن دولي وإقليمي، لذا فإنّ تحرّكها سيكون بطيئاً، عدا عن حساباتها الداخلية والإقليميّة.

وأكد الأكاديمي العُماني أن السعودية لن تكون الاولى في التطبيع بل إنها ستدفع دول أخرى لذلك، وهو ما فعلته مع .

وشدد “باعبود” في لقاءٍ ضمن برنامج “سباق الأخبار” على قناة “الجزيرة”، على أنّ شعوب البحرين لا توافق على التطبيع مع إسرائيل .

والجمعة (11/9/2020)، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي.

وغداً الثلاثاء، يحتض البيت الأبيض حفلاً لتوقيع اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

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