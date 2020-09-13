ملكة كابلي
ملكة كابلي
حياتنا

“خليك مع الرخيص أنا غالي عليك”.. “شاهد” السعودية ملكة كابلي تتعرض للخيانة من زوجها الكويتي!

كتب وطن
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أثارت جدلاً واسعاً، في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رسائلها الغامضة عبر “سناب شات” حول الخيانة.

 

ونشرت ملكة كابلي مقطع فيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وهي تقود سيارتها وتُغني مع ديانا حداد: “وإذا راحوا شصير، حبكم بعد ميفيد”، مرفقة الفيديو بتعليق: “الغشاش والكذاب يسوي فضل لوغاب”.

 

كما نشرت ملكة كابلي صورة كُتب عليها: “لا بأس إن خذلتني فأنا خذلت نفسي باختيارك”، وعلقت على صورة أخرى قائلة: “ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك”.

 

وفي صورة أخرى كتبت: “خليك مع الرخيص.. أنا غالي عليك”.

 

وتصدر هاشتاج #ملكه_كابلي التريند السعودي بعدما فسر الناشطون أنها تعرضت للخيانة من زوجها رجل الأعمال الكويتي .

 

واستنكر المتابعون تعرض ملكة كابلي للخيانة، خاصة أنها جميلة وسيدة منزل كاملة بحسب تعبيرهم، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث هاجموا زوجها الكويتي عبر حسابه برسائل مُهينة.

 

وكانت ملكة كابلي قد ظهرت قبل أشهر مع زوجها عبر قناة mbc في برنامج “صباح الخير ياعرب”، وتحدثا عن حياتهما الزوجية ومايحبانه في بعضهما.

 

الجدير بالذكر أن ملكة كابلي ارتبطت بالكويتي أحمد السالم، ولهما طفلة واحدة تدعى قمر، ويثير الزوجان الجدل دائماً بمشاركتهما تفاصيل حياتهما لدرجة نشر صور غرفة الولادة أثناء وضعها مولودتها واستعراض المستشفى وتجهيزها المبالغ به لهما.

 

كما نشرت ملكة كابلي تفاصيل سهرة خاصة حين احتفل زوجها بها بعد ولادتها وقام بإهدائها سيارة ليموزين فخمة وزين المنزل بـ500 وردة عن كل يوم قضاه معها بعد الزواج، وأهداها لاحقاً آيفون 11 مصنوع من ذهب 24 قيراط.

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#ملكه_كابلي . . . . . . ‏‮تمتعي باحلى خصر .. ارجعي احلى 👰👰👰👰👰عروووووس واستعيدي رشاقتك…..لا تضيعي شبابك وانت مثقله بالدهون 😞…..اهتمي بنفسك واستعيدي ثقتك بنفسك🤗🤗🤗 برنامج طبيعي وصحي ومغذي و يمد الجسم بالتغذية المطلوبة … ❤️هو برامج تم تصميمة من قبل افضل اخصائى التغذية بالعالم . ‏@beauty_fitness_flowers ‏@beauty_fitness_flowers لا تترددى ….قررى الان الحصول على جسم رشيق . فرصة ذهبية لكل الجادين الكميه جدا محدوده … اسرعي الان قبل فوات الاوان ! 💕💕وتواصلوا معي ع الوتس او دايركت ‏@beauty_fitness_flowers 00966548957130 💕💕💕💕💕

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