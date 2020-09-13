“خليك مع الرخيص أنا غالي عليك”.. “شاهد” السعودية ملكة كابلي تتعرض للخيانة من زوجها الكويتي!

أثارت خبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي جدلاً واسعاً، في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رسائلها الغامضة عبر “سناب شات” حول الخيانة.

ونشرت ملكة كابلي مقطع فيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وهي تقود سيارتها وتُغني مع ديانا حداد: “وإذا راحوا شصير، حبكم بعد ميفيد”، مرفقة الفيديو بتعليق: “الغشاش والكذاب يسوي فضل لوغاب”.

كما نشرت ملكة كابلي صورة كُتب عليها: “لا بأس إن خذلتني فأنا خذلت نفسي باختيارك”، وعلقت على صورة أخرى قائلة: “ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك”.

وفي صورة أخرى كتبت: “خليك مع الرخيص.. أنا غالي عليك”.

#ملكه_كابلي

تداول المغردين فيما بينهم أخبار عن انفصال ملكه كايلي عن زوجها الكويتي #احمد_السالم وذلك بعد عدة سنابات من حسابها تلمح فيه بالانفصال. pic.twitter.com/DTXJUhrro3 — وش سالفة الهاشتاق؟🇸🇦 (@Hashtag_Trend1) September 13, 2020

وتصدر هاشتاج #ملكه_كابلي التريند السعودي بعدما فسر الناشطون أنها تعرضت للخيانة من زوجها رجل الأعمال الكويتي أحمد السالم.

جميله وطباخة وأم مهتمة بنتها وبيتها فوق كذا خانها بتعملو ايه في نعمة ربنا معقولة هالجمال ينخان#ملكة_كابلي pic.twitter.com/4V4fcTRABw — روان السبهان (@___iirw) September 12, 2020

تحسبينه مايخونك ؟

فيروز كانت تحسبه برا البلاد طلع عنده ولاد .

#ملكه_كابلي pic.twitter.com/COo4vCgCUW — faridah (@foof_) September 13, 2020

#ملكه_كابلي

اكبر غلط انك تحط كل أمالك بشخص مهما كان ومهما كنت تحبه خليك دايم متوقع اسوأ الأشياء بكل حال هالجمال مايستاهل ينخان 💔💔💔 pic.twitter.com/HYHh182fPr — ♈️ (@__A996) September 12, 2020

كنت زعلانه عشان حبيبي تركني بس يوم شفت وجها وتركها حبيبها حسيت ب انتماء هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه #ملكه_كابلي pic.twitter.com/Ui4DUW3neV — SH🇸🇦 (@uill8a) September 12, 2020

واستنكر المتابعون تعرض ملكة كابلي للخيانة، خاصة أنها جميلة وسيدة منزل كاملة بحسب تعبيرهم، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث هاجموا زوجها الكويتي عبر حسابه برسائل مُهينة.

وكانت ملكة كابلي قد ظهرت قبل أشهر مع زوجها عبر قناة mbc في برنامج “صباح الخير ياعرب”، وتحدثا عن حياتهما الزوجية ومايحبانه في بعضهما.

الجدير بالذكر أن ملكة كابلي ارتبطت بالكويتي أحمد السالم، ولهما طفلة واحدة تدعى قمر، ويثير الزوجان الجدل دائماً بمشاركتهما تفاصيل حياتهما لدرجة نشر صور غرفة الولادة أثناء وضعها مولودتها واستعراض المستشفى وتجهيزها المبالغ به لهما.

كما نشرت ملكة كابلي تفاصيل سهرة خاصة حين احتفل زوجها بها بعد ولادتها وقام بإهدائها سيارة ليموزين فخمة وزين المنزل بـ500 وردة عن كل يوم قضاه معها بعد الزواج، وأهداها لاحقاً آيفون 11 مصنوع من ذهب 24 قيراط.

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