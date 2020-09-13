المرزوقي يُرعب المنبطحين بعد أن خلعوا سراويلهم وهرولوا وراء إسرائيل للتطبيع معها وهذا ما قاله عن الموجة الثالثة

أكد منصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، أن الأمة العربية على أبواب موجة ثالثة من الربيع العربي، مؤكداً أن الشعوب العربية ستسقط اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الأنظمة المستبدة مع إسرائيل.

جاء ذلك، خلال ندوة حوارية للقطاع الشباب في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، رصدتها “وطن” والتي رجح فيها المرزوقي موجة جديدة من الربيع العربي في وقت قريب.

*المرزوقي خلال ندوة لشباب"العمل الإسلامي": مهمة الجيل هي المبادرة ومواجهة الفساد والاستبداد وعدم الركون للإحباط*- دعا… Gepostet von ‎القطاع الشبابي | حزب جبهة العمل الإسلامي‎ am Samstag, 12. September 2020

وأشار المرزوقي، إلى ما جرى من موجة ثانية من الربيع العربي في كل من السودان والعراق ولبنان بعد سنوات من الموجة الأولى للربيع العربي، خاصة في ظل استمرار ذات المسببات التي أدت لانطلاق الثورات العربية في المنطقة خاصة في ظل استمرار الفساد والاستبداد والقمع والفقر وعدم مبادرة الأنظمة المستبدة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتصالح مع شعوبها.

وأكد المرزوقي أن ما يجري من اتفاقيات للتطبيع هو بين الأنظمة العربية المستبدة والمشروع الإسرائيلي في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة لن تنجح في محاولات فرض هذا التطبيع على الشعوب التي ترفض اتفاقيات الاستسلام وأي علاقات مع الاحتلال.

ومن جهة أخرى، أشار المرزوقي إلى أن ما تواجهه تونس من حالة عدم استقرار الحكومات وسرعة تغييرها، سببه قانون الانتخابات الذي كان يهدف للتضييق على القوى والأحزاب المؤيدة للثورة وإعاقة استقرار العملية الديمقراطية.

وأكد أن دول الثورة المضادة ستواصل ضرب الديمقراطيات في الدول العربية والتصدي لها بمختلف الوسائل.

الجدير ذكره، أن المرزوقي توقع اندلاع موجة الربيع العربي الثانية الأمر الذي تحقق لاحقاً في عدد من الدول العربية، فيما تنضج في الوقت الراهن وفق الخبراء الموجة الجديدة للربيع العربي خاصة في ظل الهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل.

وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا التوصل لاتفاق تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية، حيث سيجري توقيع الاتفاق غداً الثلاثاء في البيت الأبيض بالولايات المتحدة.

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