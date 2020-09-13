العربية “الساقطة” لا تعرف شكل وزير خارجية البحرين.. “شاهد” ما فعلت وأثارت سخرية واسعة خلال نشرتها الاخبارية!

وقعت قناة “العربية” السعودية، في خطأ فادح أثناء نقلها تصريح وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني حول اتفاق التطبيع الخياني مع إسرائيل.

وبدلاً من عرض صورة عبداللطيف الزياني، عرضت “العربية” السعودية التي يقودها صبيان أبوظبي، صورة مدرب نادي الاتفاق والمنتخب السعودي سابقاً خليل الزياني على شاشتها الرئيسية في إحدى النشرات.

وأثار هذا الخطأ سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاج #خليل_الزياني التريند السعودي، ورأى الناشطون أن “العربية” تعمدت هذا الخطأ لإظهار الإعلام السعودي بشكل سطحي، بينما ألقى آخرون باللوم على العاملين بسبب “القص واللصق” من “جوجل” دون تثبت.

#خليل_الزياني

من زمان عن القنوات التلفزيونيه

صارت فاشله وغير مجديه وبدون قيمه للمشاهد العربي — 🌹 معزوفة اشجان 🌵 (@m3zooft) September 13, 2020

#خليل_الزياني

قناة العربيه ليس لك من اسمك نصيب — 🇸🇦أبوطيف🇸🇦 (@9988Aba) September 13, 2020

#خليل_الزياني

لاوصيكم اليوم ودنا نشوف ناصر الجوهر مبطين عنه — 🇸🇦أبوطيف🇸🇦 (@9988Aba) September 13, 2020

#خليل_الزياني

والله فظيحة للعربية لوني منهم ع طول اقفل القناة 🤩مع كامل الاحترام والتقدير لمدربنا خليل الزياني القدير الله يحفظه 🤲 — ابتسام الخالد (@_5553595856823) September 13, 2020

ترى هذولا اللي يقول عنهم #علي_جابر أدمغه وكفائه لبنانيه 😂 المذيعه اللبنانيه #نيكول_تنوري اللي حاطينها باعلى راتب بالعربيه في احد البرامج قدمت فقره ماتعرف العمله السعوديه ! رزق الهبل على المجانيين 🤦🏻‍♀️#خليل_الزياني https://t.co/gyT9uzXbag — Hudasaud (@Hudasaud13) September 13, 2020

بما أن #العربية أعطتنا من وقتها القليل

نمزح ونمرح

نقول طرفة من أجل (طوني) لكي يضحك

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حضر أعرابي إلى مائدة بعض الخلفاء

فقدم جدي (مشوي)

فجعل

الأعرابي يسرع في أكله منه فقال له الخليفة أراك تأكله بتشفي كأن أمه نطحتك !

فقال : أراك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك ! #خليل_الزياني pic.twitter.com/u2AMfJtDwi — خلف الثبيتي (@khalf_2030) September 13, 2020

#خليل_الزياني

للمعلومية الحركة مقصودة ومتعمدة عشان يظهرون الاعلام السعودي بصورة سطحية وغبيه اليوم الاعلام اصبح سلاح لايستهان به واعلامنا بايدي الاجانب طوني وشلته وياقلب لاتحزن — 🇸🇦ابو مـ هـ ـا الحربي 🇸🇦 (@alsobhitrading) September 13, 2020

#خليل_الزياني

هذه القنوات صدعت روسنا بالتخصص والمهنيه والثقافه والخبرات ..

كله حتى لا يوظفوا سعوديين فيها ..

فقط مخصصه لطوني وبوني .

وطوني وبوني ما يفرقون بين وزير دوله وبين مدرب رياضي .

ليس جديد فالامر متكررر .

طوني وبوني ..أنتم مبدعين ..استمروا . pic.twitter.com/w8IffROqvj — الحسام (@alhosamm) September 12, 2020

يعني لو بتستضيفون احمد عيد، بتنقلون لنا صلاة العيد 🤣#خليل_الزياني pic.twitter.com/lW6enU1b4E — عبدالرحمن سعد (@ruhmn) September 12, 2020

بغض النظر عن كارثة خليل الزياني

مالفت انتباهي هنا أن هذه المذيعة

فلسطينية وتقرأ خبر الإتفاق مابين

البحرين وإسرائيل.

للأمانة :-

مابي أدخل بالنوايا واظلمها

لكن تجربة علا الفارس كانت قاسية 😁#خليل_الزياني pic.twitter.com/6Uciu2ISw5 — بتال الثبيتي 🇸🇦🇦🇪🇧🇭🇪🇬 (@battalalotaibi7) September 12, 2020

وفي سياق متصل، أصبح عبد اللطيف الزياني ضمن الكلمات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث، وذلك بعد تصريحات حول اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وقال الزياني إن اتفاق السلام الذي أبرمته مملكة البحرين مع إسرائيل، يعد “خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تجسيد المبادرة العربية”، مؤكدا على أنه يجعل المنطقة أكثر أمنا واستقرارا.

الجدير بالذكر أن الزياني مهندس متقاعد برتبة فريق ركن وزير الخارجية البحرينية منذ 11 فبراير 2020، والأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. منحته السعودية في عام 2020 وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية.

أصبح ضابطا في قوة دفاع البحرين في عام 1973، تقاعد في 2 يونيو 2004. وتم تعيينه رئيس الأمن العام برتبة لواء في وزارة الداخلية في عام 2004 ثم رقي إلى رتبة فريق ركن في 10 يونيو 2010 إلى أن تم تعيينه مستشارا لوزير الشؤون الخارجية برتبة وزير في 10 يونيو 2010.