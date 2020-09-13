عبداللطيف الزياني
عبداللطيف الزياني
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العربية “الساقطة” لا تعرف شكل وزير خارجية البحرين.. “شاهد” ما فعلت وأثارت سخرية واسعة خلال نشرتها الاخبارية!

كتب وطن
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وقعت قناة “، في خطأ فادح أثناء نقلها تصريح وزير خارجية حول اتفاق الخياني مع .

 

وبدلاً من عرض صورة عبداللطيف الزياني، عرضت “العربية” السعودية التي يقودها صبيان أبوظبي، صورة مدرب نادي والمنتخب السعودي سابقاً على شاشتها الرئيسية في إحدى النشرات.

 

 

وأثار هذا الخطأ سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاج #خليل_الزياني التريند السعودي، ورأى الناشطون أن “العربية” تعمدت هذا الخطأ لإظهار الإعلام السعودي بشكل سطحي، بينما ألقى آخرون باللوم على العاملين بسبب “القص واللصق” من “جوجل” دون تثبت.

 

وفي سياق متصل، أصبح عبد اللطيف الزياني ضمن الكلمات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث، وذلك بعد تصريحات حول اتفاقية السلام مع إسرائيل.

 

وقال الزياني إن اتفاق السلام الذي أبرمته مملكة البحرين مع إسرائيل، يعد “خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تجسيد المبادرة العربية”، مؤكدا على أنه يجعل المنطقة أكثر أمنا واستقرارا.

 

الجدير بالذكر أن الزياني مهندس متقاعد برتبة فريق ركن وزير الخارجية البحرينية منذ 11 فبراير 2020، والأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول العربي. منحته السعودية في عام 2020 وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية.

 

أصبح ضابطا في قوة دفاع البحرين في عام 1973، تقاعد في 2 يونيو 2004. وتم تعيينه رئيس الأمن العام برتبة لواء في وزارة الداخلية في عام 2004 ثم رقي إلى رتبة فريق ركن في 10 يونيو 2010 إلى أن تم تعيينه مستشارا لوزير الشؤون الخارجية برتبة وزير في 10 يونيو 2010.

 

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