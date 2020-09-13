“أوقفوا تعبيد الطرق لمشاريع إسرائيل”.. إيران توجه نصيحة عاجلة لحاكم الإمارات والبحرين غير الأكفاء قبل فوات الاوان

في إطار موقفها الرافض من التطبيع الإسلامي والعربي مع إسرائيل، وجهت إيران نصيحة عاجلة إلى حكام الإمارات والبحرين، بعد إعلان البلدين التوصل لاتفاق تطبيع مع تل أبيب برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، في تغريدة عبر تويتر رصدتها “وطن”، إنه يتوجب على حكام الإمارات والبحرين اكتساب الدروس والعبر من التاريخ”.

وأكد عبداللهيان، أن اتفاق المساومة بين النظام البحريني والكيان الاسرائيلي المختلق خيانة لأهداف الإسلام والشعب الفلسطيني في تحرير القدس الشريف.

وأضاف المسؤول الإماراتي: “أنصح حكام الإمارات والبحرين غير الأكفاء أن لا يمارسوا تعبيد الطريق لمشاريع الكيان الصهيوني في المنطقة، كما نصحهم بالتفكير بالتبعات الشديدة واكتساب الدروس والعبر من التاريخ لأن حبل أمريكا قد تآكل منذ فترة طويلة”.

تسویة النظام البحریني مع الکیان الصهيوني خیانة عظمی في تحریر القدس الشریف.علی حکام الإمارات و #البحرین المتهورين أن لا یمهدوا الطریق للأجندة الصهیونیة.علیهم أن یفکروا في الأیام الصعبة المقبلة ولیأخذوا العبر من التاریخ. الغدقد یکون متأخرا.إن الحبل النجاة الأمریکي متأکل منذ سنوات. pic.twitter.com/7VlE8Uo3ky — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) September 11, 2020

وفي وقت سابق، استدعت الإمارات استدعت القائم بأعمال إيران في أبو ظبي، رداً على كلمة ألقاها الرئيس الإيراني حسن روحاني وصفتها وزارة الخارجية الإماراتية بأنها غير مقبولة.

وكان روحاني قد وصف في كلمته الاتفاق بأنه خيانة، مُهددا أبوظبي بمعاملة مختلفة حال فتحت الباب أمام إسرائيل لدخول منطقة الخليج.

وقال: “إننا نحذر الإمارات من فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني، وإن فعلت، فسيكون لنا معها حساب آخر وتصرف مختلف، على حكام الإمارات أن يعرفوا أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا وعملا من أعمال الخيانة، ونأمل أن ينتبهوا وألا يستمروا بهذا المسار الخاطئ الذي بدأوه الخميس”.

وتابع: “في رأينا، هذا الفعل خاطئ، ومدان، ويمثل خيانة للشعب الفلسطيني وللمسلمين والقدس”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وفي وقت سابق، أعلن عن اتفاق تطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية مطلع الشهر الماضي، فيما سيجري توقيع الاتفاق بعد غد الثلاثاء في واشنطن.

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