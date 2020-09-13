ايدي كوهين
الهدهد

إيدي كوهين يهذي من جديد وهذا ما قاله عن مخطط لضرب قاعدة الملك خالد في السعودية بمساعدة الكويت

كتب وطن
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نشر الباحث والأكاديمي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، أثارت جدلا واسعاً يحذر فيها المملكة العربية من “مخطط” يهدد أمنها، زاعما أن العمل يتم عليه من قبل الحرس الثوري الإيراني وباستخدام الأجواء الكويتية، في محاولة منه لخلق حالة من الفتنة بين والكويت.

 

“كوهين” في تغريدته التي أثارت جدلاً واسعاً ورصدتها “وطن” قال ما نصه: “الأشقاء في المملكة العربية السعودية.. هناك أنباء عن مخطط للحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي لقصف العسكرية في حفر الباطن من البصرة عبر الأجواء الكويتية.

 

وتابع مزاعمه:”وذلك عن طريق طائرات الدرون المطورة في إيران الحذر جدياً حفظكم الله”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث كوهين، وسخروا منه حيث يحاول خلط الأوراق، وتركيز الضغوط على دولة التي ترفض الانصياع للضغوط الإسرائيلية والإماراتية والسعودية، للتطبيع مع دولة الاحتلال.

 

وعلق أحد المغردين على تغريدة كوهين ليكشف خبثه ومكره بالتحريض ضد شعب الكويت وبث الفتنة بين البلدين، حيث قال: ” إخواني الكويتيين هذا يريد يشعل قلوب شباب الخليج عليكم، اذكروني جيدا راح أصير حمله كبيرة ضدكم مشابهه للحملة التي حصلت على قطر و سيجعلونكم إرهابيين و مخربين ومهددين للأمة العربية لأنكم رفضتم فاحذروا يا إخواني الكويتيين”.

 

وكانت دولة الكويت وعبر مواقف عديدة أكدت على رفضها التام والكامل لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع تطبيعها مع كل من بتاريخ 13 أغسطس 2020، والبحرين بتاريخ 11 سبتمبر 2020، وبرعاية أمريكية، في خطوة مثلت خيانة تاريخية وطعنة في ظهر ونضاله، بحسب ما عقبت القيادة الفلسطينية.

 

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