إيدي كوهين يهذي من جديد وهذا ما قاله عن مخطط لضرب قاعدة الملك خالد في السعودية بمساعدة الكويت

نشر الباحث والأكاديمي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، أثارت جدلا واسعاً يحذر فيها المملكة العربية السعودية من “مخطط” يهدد أمنها، زاعما أن العمل يتم عليه من قبل الحرس الثوري الإيراني وباستخدام الأجواء الكويتية، في محاولة منه لخلق حالة من الفتنة بين السعودية والكويت.

“كوهين” في تغريدته التي أثارت جدلاً واسعاً ورصدتها “وطن” قال ما نصه: “الأشقاء في المملكة العربية السعودية.. هناك أنباء عن مخطط للحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي لقصف قاعدة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن من البصرة عبر الأجواء الكويتية.

الأشقاء في المملكة العربية السعودية 🇸🇦 هناك أنباء عن مخطط للحرس الثوري الإيراني 🇮🇷 والحشد الشعبي 🇮🇶 لقصف قاعدة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن من البصرة 🇮🇶 عبر الأجواء الكويتية 🇰🇼 وذلك عن طريق طائرات الدرون المطورة في إيران 🇮🇷 الحذر جدياً حفظكم الله. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) September 13, 2020

وتابع مزاعمه:”وذلك عن طريق طائرات الدرون المطورة في إيران الحذر جدياً حفظكم الله”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث كوهين، وسخروا منه حيث يحاول خلط الأوراق، وتركيز الضغوط على دولة الكويت التي ترفض الانصياع للضغوط الإسرائيلية والإماراتية والسعودية، للتطبيع مع دولة الاحتلال.

😂😂😂😂💔 لو بتدخن حشيش ما بتقول هذا الكلام — Raheem ⁦ (@al_alssed) September 13, 2020

وانت مصدك الكويت ماتريد تطبع هههههههه — ام حمودي العراقيه (@nloy69) September 13, 2020

وعلق أحد المغردين على تغريدة كوهين ليكشف خبثه ومكره بالتحريض ضد شعب الكويت وبث الفتنة بين البلدين، حيث قال: ” إخواني الكويتيين هذا يريد يشعل قلوب شباب الخليج عليكم، اذكروني جيدا راح أصير حمله كبيرة ضدكم مشابهه للحملة التي حصلت على قطر و سيجعلونكم إرهابيين و مخربين ومهددين للأمة العربية لأنكم رفضتم التطبيع فاحذروا يا إخواني الكويتيين”.

اخواني الكويتيين

هذا ديشعل قلوب شباب الخليج عليكم

اذكروني جيدا

راح اصير حمله كبيره ضدكم

مشابهه للحمله التي حصلت على قطر

و سيجعلونكم ارهابيين و مخربين و مهددين للأمه العربيه لأنكم رفظتم التطبيع

فا احذرو يا اخواني الكويتيين #الكويت #الكويت_تستحق_الأفضل #الكويت_ضد_التطبيع . — AB🇮🇶 (@abd0j91) September 13, 2020

وكانت دولة الكويت وعبر مواقف عديدة أكدت على رفضها التام والكامل لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع تطبيعها مع كل من الإمارات بتاريخ 13 أغسطس 2020، والبحرين بتاريخ 11 سبتمبر 2020، وبرعاية أمريكية، في خطوة مثلت خيانة تاريخية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله، بحسب ما عقبت القيادة الفلسطينية.

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