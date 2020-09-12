ما قصة الوافدين المصريين تحديدا بالكويت؟.. كويتي فقد أعصابه يعتدي على وافد مصري بـ”ساطور” وما حدث صادم!

اعتدى مواطن كويتي على وافد مصري يعمل في طوارئ وزارة الكهرباء بـ”ساطور”، في جريمة أثارت جدلا واسعا وتم استعداء هذا المواطن من قبل السلطات للتحقيق معه على خلفية هذه الواقعة.

وفي التفاصيل وبحسب ما نقلته صحيفة “الأنباء” المحلية فقد وجه محقق مخفر شرطة الرقة باستدعاء مواطن على خلفية قيامه بالتعدي على موظف عام اثناء تأدية مهام عمله باستخدام ساطور والاعتداء بالضرب وإتلاف مركبة مرافقه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن وافدا مصريا يعمل في طوارئ وزارة الكهرباء، قال إنه تلقى أمرا بإصلاح عطل في منطقة الرقة مقابل احد المنازل.

وأوضح أنه وخلال قيامه بمهام عمله خرج صاحب المنزل ودارت بينهما مشادة كلامية، على اثره فوجئ الموظف بصاحب المنزل يعود اليه حاملا ساطورا ويعتدي عليه بالضرب.

ومن ثم قام بالتوجه الى مركبة مرافق الموظف وأتلف زجاجها والزجاج الجانبي الى جوار السائق.

وسجلت قضية التعدي على موظف عام أثناء أداء عمله بتصنيف جنح، وقام الموظف ومرافقه بالتوجه لمستشفى “العدان” لإحضار تقريرين طبيين وضعا في ملف القضية.

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