“لامس صدورهن واحتضنهن”.. معلم مصري “سافل” يتحرش بطالبات مدرسة بأكملها” و”فوقها بوسة”!

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر بفصل المدرس “إ. م. خ” لأنه في غضون عامي 2015 و2016 تحرش بمعظم طالبات المدرسة بحسب ما وردت شهادتهن داخل المدرسة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة قررت معاقبة معلم خبير تخصص الزخرفة والإعلان بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات، التابعة لإدارة شبرا التعليمية بالإحالة إلى المعاش، وذلك بعد تحرشه بطالبات الصف السادس جماعياً، بوضع يده على بنطلونات الطالبات وملامسة أرجلهن بمقر المدرسة وتحسس وجوههن وملامسة صدورهن واحتضنهن، كما اصطحب بعض الطالبات المتفوقات بسيارته الخاصة إلى مسابقة أوائل الطلبة وتحرش بهن بوضع يده على كتف إحداهن ووضع يده على رجل أخرى تجلسان بجواره .

وامتد تحرش المعلم بالطالبات إلى بيوتهن أثناء قيامه بإعطائهن دروس خصوصية بمنزل إحداهن، إذ طلب رفع رجل إحداهن للاتكاء عليها والامساك بيدها وتقبيلها، وطلبه من جميع الطالبات نقود المجموعة و”عليها بوسة” من كل طالبة وقام بالعض على شفتيه والغمز، واعتاد الحديث معهن بشأن بنات سيئة السمعة والخوض معهن في أمور تخدش الحياء حال قيامه بالتدريس لهن.

كما اعتاد المعلم عمل حركات وايماءات ذات إيحاءات جنسية أمام طالبات المدرسة كمص شفتيه وعضها والغمز بعينيه، وعلى نحو ما شهدت به زميلاته من أنه تحرش بكثير من طالبات المدرسة على مدار عدة أجيال منذ عام 2009 حتى 2016.

وأكدت المحكمة أن طالبات المدرسة أجمعن بأن المدرس يلمس الأيادي والوجه والأكتاف والصدور وحضنهن والتحدث بكلمات تتعفف المحكمة عن ذكرها.

وأضافت المحكمة في محضرها أن المعلم كان يعامل الطالبات اللاتي ترتدين بنطلونات جينز ممزقة فوق الركبة معاملة خاصة بوضع يده على موضع فتحة البنطلون ملامسا جسدهن واصطحب بعض الطالبات بسيارته الخاصة إلى مقر مسابقة أوائل الطلبة بوضع يده تارة على اكتافهن وتارة أخرى على أرجلهن .

وشهد زميلات المدرس أنه اعتاد التحرش بطالبات المدرسة بأكملها دون استثناء منذ عام 2009 ولم تتخذ الوزارة ضده أية إجراءات طيلة هذه السنوات إلا عام 2016 مما يكشف عن خلل في مواجهة الظاهرة.

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