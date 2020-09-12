الهلال السعودي
الهلال السعودي
الهدهد

كيف خرج لاعبو الهلال من السعودية إلى قطر وهم يحملون كورونا؟.. الكارثة اكتشفت بمطار حمد وهذا ما حدث

كتب وطن
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أكدت مصادر نقلت عنها وسائل إعلام تأكد إصابة 5 من لاعبي بفيروس ، بعد خضوعهم للفحص الطبي في بالدوحة عقب وصلهم للمشاركة بدوري أبطال آسيا.

 

صحيفة “الرياضية” ذكرت أن قائمة المصابين التي تم اكتشافها تضم 5 لاعبين وإدارى وهم “محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهرى، حمد العبدان، وسعود كريرى”.

 

وأوضحت الصحيفة السعودية أن نتائج المسحة الأولى إيجابية، وسيجرون مسحة ثانية للتأكد تنفيذا لبروتوكول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

 

وكانت بعثة فريق الهلال وصلت أمس إلى العاصمة القطرية “الدوحة” استعدادا لاستئناف مشواره بدوري أبطال آسيا حيث يلتقى مع فريق باختاكور الأوزبكي، بعد غد ضمن الجولة الثالثة من ثاني مجموعات البطولة القارية.

 

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الآسيوي بيانا في هذا الشأن، خلال الساعات القليلة القادمة، فور حصوله على المعلومات الكاملة.

 

من جانبه كشف الكاتب والصحفي القطري البارز فهد العمادي، أن اللاعبين الذين تم اكتشاف إصابتهم سيخضعون للحجر الصحي.

 

 

وعبر العديد من النشطاء القطريين عن غضبهم مستنكرين كيف غادر لاعبو الهلال المملكة قبل إجراء فحوصات طبية لهم، مشيرين إلى أن إهمال السلطات السعودية في هذا الشأن قد يتسبب بكارثة.

 

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