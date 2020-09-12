كيف خرج لاعبو الهلال من السعودية إلى قطر وهم يحملون كورونا؟.. الكارثة اكتشفت بمطار حمد وهذا ما حدث

أكدت مصادر سعودية نقلت عنها وسائل إعلام تأكد إصابة 5 من لاعبي نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا، بعد خضوعهم للفحص الطبي في مطار حمد الدولي بالدوحة عقب وصلهم للمشاركة بدوري أبطال آسيا.

صحيفة “الرياضية” السعودية ذكرت أن قائمة المصابين التي تم اكتشافها تضم 5 لاعبين وإدارى وهم “محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهرى، حمد العبدان، وسعود كريرى”.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن نتائج المسحة الأولى إيجابية، وسيجرون مسحة ثانية للتأكد تنفيذا لبروتوكول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكانت بعثة فريق الهلال وصلت أمس إلى العاصمة القطرية “الدوحة” استعدادا لاستئناف مشواره بدوري أبطال آسيا حيث يلتقى مع فريق باختاكور الأوزبكي، بعد غد ضمن الجولة الثالثة من ثاني مجموعات البطولة القارية.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الآسيوي بيانا في هذا الشأن، خلال الساعات القليلة القادمة، فور حصوله على المعلومات الكاملة.

من جانبه كشف الكاتب والصحفي القطري البارز فهد العمادي، أن اللاعبين الذين تم اكتشاف إصابتهم سيخضعون للحجر الصحي.

اثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت أمس للاعبي الهلال السعودي بعد وصولهم لمطار حمد الدولي اصابة ٥ منهم بفيروس كورونا وسيخضعون للحجر الصحي#دوري_أبطال_آسيا2020 — فهد العمادي (@fahedalemadi) September 12, 2020

وعبر العديد من النشطاء القطريين عن غضبهم مستنكرين كيف غادر لاعبو الهلال المملكة قبل إجراء فحوصات طبية لهم، مشيرين إلى أن إهمال السلطات السعودية في هذا الشأن قد يتسبب بكارثة.

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