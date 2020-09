سارة الصقير.. سعودية ترتد عن الإسلام وتدوس المُصحف بحذائها وتُطلب من الفلسطينيين إغلاق أفواههم!

على خطى رهف القنون، أعلنت الشابة السعودية سارة الصقير، هروبها إلى أمريكا وتخليها عن الإسلام وتحولها إلى ديانة أخرى.

وتعرف سارة الصقير نفسها على تويتر بعبارة: “مسلمة سابقة، ارقدي بسلام خالتي نوف، بنت الصقير”.

وكتبت سارة الصقير في تغريدة لها رصدتها “وطن” مرفقةً إياها بصورتها بفستان عاري: “أخيرا بدون حجاب، أنا وحدي الآن في أمريكا، كان من دواعي سروري التعرف على بعض السكان المحليين هنا، أحب معانقتهم لي لما أنا عليه، كان علي أن أجري آلاف الأميال للتحدث معهم دون أن يحكموا علي لأني لا أرتدي الحجاب، والآن أنا أرتدي هذا، مسلمة سابقة”.

Finally #FreeFromHijab I’m alone now in USA. I had the pleasure to know some of the locals here, I love how you embrace me for who I am! I had to run thousands of miles to have a conversation without being judged for not wearing Hijab! Now I wear this #ExMuslim #ExMuslimBecause pic.twitter.com/pEd3Wu9bkv — SARA 🦋 (@FHSara) August 4, 2020

ولم تكتف سارة بهذا الإعلان، بل بدأت بمهاجمة الدين الإسلامي بتغريداتها، فأعادت تغريدة لكاريكاتير يُظهر مُسلماً يتعارك مع نفسه بالسيوف وعليها تعليق “آخر مسلم على الأرض”، في إشارة إلى أن المسلمين متعطشين للدماء والحروب.

كما نشرت سارة خبراً مفاده أن إقليم كتالونيا يُقرر تعليم الديانة الإسلامية كمادة أساسية في المدارس العامة، وعلقت عليه: “أطفال مساكين”.

وتمادت سارة حين نشرت صورة لها وهي تدوس القرآن بقدمها، مرفقة إياه بتعليق: “يكتب المسلمون آيات من القرآن كما لو أنني سأتأثر بها، إنه مجرد كتاب”.

Muslims writing quran verses as if I will be affected by it lmao its just a book pic.twitter.com/uFC0iRYEzE — SARA 🦋 (@FHSara) September 12, 2020

وبعد الهجوم عليها من قبل المُغردين، وجهت سارة رسالة لهم قائلة: “للسعوديين اللي تابعوني ترا انا كافرة مو عاجبك بلوك مي”.

للسعوديين اللي تابعوني ترا انا كافرة مو عاجبك بلوك مي — SARA 🦋 (@FHSara) September 12, 2020

ولم تُمانع سارة تزييف صورها بطريقة إباحية، وأعادت نشر صورها الجنسية المعدلة عبر “الفوتوشوب”، وقالت: ” انا امراة قوية! بغض النظر عن عدد الصور الخاصة بي التي تم التقاطها بالفوتوشوب على الصور الإباحية التي تنشرها ، أعلم أنه لن يؤذيني. ومع ذلك ، فإن إنشاء صور إباحية لعمتي الميتة أمر مقزز! اوقف هذا!”.

I’m a strong woman! No matter how many pictures of me photoshopped on porn pics you’d post, I know it wouldn’t hurt me.

However, creating porn pics for my dead aunt is just sickening! STOP THAT!! — SARA 🦋 (@FHSara) September 9, 2020

وكشفت سارة أنها تعرضت للتحرش من والدها، وكتبت في مطلع رثائها لخالتها المتوفية: “خالص شكري لمن تمنى السلام لخالتي المتوفاة كانت ملاكي الحارس ، في كل مرة تعرضت فيها للتحرش من والدي كانت كتف أتكئ عليها، كانت محبة ورعاية وشجاعة للغاية، وكانت امرأة مثلية مع طفلين جميلين”.

My sincere thanks to those who wished peace upon my deceased aunt 💞

She was my guarding angel, everytime I was molested by my father she was the shoulder that I leaned on. She was so loving, caring, and courageous. Lesbian woman with two beautiful children. — SARA 🦋 (@FHSara) September 10, 2020

وتابعت سارة: “أخفت سارة حياتها الجنسية عن كثير من الناس لفترة طويلة حتى العام الماضي عندما كشفت الحقيقة لأقربائها. كانت خالتي قوية ، لقد تركت طفليها اللذين أشعر بالقلق بشأنهما”.

She hid her sexuality from many people for a long time until last year when she came out of the closet to her close people. My aunt was strong, she left her two children whom I’m concerned for. — SARA 🦋 (@FHSara) September 10, 2020

كما أعلنت موقفها من التطبيع مع إسرائيل، وكتبت: “استبدلت فلسطين بإسرائيل بالفعل! لم أفهم حجة أن إسرائيل سرقت الأرض! ألم تكن أرض يهودية منذ العصور؟ ثم فتحها صلاح الدين؟ يجب على الفلسطينيين المغادرة أو إغلاق فمهم”.

Replace Palestine with Israel already! I never understood the argument that Israel stole the land! Wasn’t it a Jewish land since ages? Then Salah Aldeen conquered it? Palestinians should leave or shut the fu** up — SARA 🦋 (@FHSara) September 11, 2020

وأعادت تغريدة المتصهين محمد سعود، والذي نشر صوره مع شابين من إسرائيل، مرفقاً إياها بتعليق: “ابناء عمومة ربنا واحد تجمعنا قيم مشتركة ومعاً سنجعل الشرق الأوسط جنة”.

ابناء عمومة ربنا واحد تجمعنا قيم مشتركة

ومعاً سنجعل الشرق الأوسط جنة

🙏🏻💐🇮🇱🕊🇸🇦 pic.twitter.com/sJzLHbx7Hu — محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד 🇸🇦🇮🇱 (@mohsaud08) September 12, 2020

وشهدت السعودية مؤخراً ظاهرة هروب من عائلاتهن في السنوات الأخيرة لأسباب مختلفة، ووثقت تقارير دولية حالات سابقة لسعوديات حاولن الهرب بسبب سوء المعاملة، أو العنف الأسري، إلى جانب ما يواجهنه من تمييز ممنهج، ومنع من السفر إلى الخارج، ومنهن رهف القنون، دينا علي السلوم (24 سنة)، ومريم العتيبي (29 سنة)، والشقيقتان أشواق حمود (30 سنة)، وأريج حمود (28 سنة)، وغيرهن.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، على خلفية قضية رهف، أن “النساء السعوديات الهاربات من عائلاتهن يمكن أن يواجهن عنفاً شديداً وضروباً أخرى من الأذى الجسيم على يد الأقارب، كما قد يُحرمن من حريتهن إذا تمت إعادتهن ضد إرادتهن”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك