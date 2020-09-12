عدنان بوشوف
عدنان بوشوف
حياتنا

جريمة هزت المغرب.. ذئب بشري “سافل” لم يقاوم شهوته الحيوانية يقتل طفلاً بعد اغتصابه وفي هذا المكان دفنه!

كتب وطن
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بعد أيام من البحث، تمكنت العناصر الأمنية في من العثور اليوم السبت على جثة الطفل ، والذي أُطلقت حملة كبيرة للعثور عليه.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطفل عثر عليه مدفونا داخل حديقة قريبة من الحي الذي يقطن به، وعلى جسمه علامات خنق واعتداء.

 

وذكرت مصادر أمنية أن العثور على جثة الطفل جاء مباشرة بعد إلقاء القبض على الجاني الذي دلهم على مكان دفن الجثة بعد اعترافه بقتله.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم اختطاف الطفل، حيث قام الجاني الذي يقطن بالقرب من الحي في منزل يضم خمس شباب أخرين باستدراج عدنان الذي كان على معرفة به.

 

واستغل الجاني كون زملاءه في السكن غير متواجدون بالبيت لالتزامات مهنية، ليقوم بالاعتداء على الطفل جنسيا، قبل أن يعمد إلى قتله خنقا ودفنه في الحديقة المجاورة لمنزله.

 

وشغل الطفل عدنان بوشوف مواقع التواصل في المغرب منذ اختفائه، الأحد الماضي، بعدما خرج من منزل أسرته لإحضار دواء من الصيدلية، ودشن النشطاء هاشتاج #عدنان_بوشوف للبحث عنه، وعبروا عن صدمتهم وحزنهم بعد العثور على جثته، وطالبوا بعقوبة الإعدام للجاني.

 

 

 

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