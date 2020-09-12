جريمة هزت المغرب.. ذئب بشري “سافل” لم يقاوم شهوته الحيوانية يقتل طفلاً بعد اغتصابه وفي هذا المكان دفنه!

بعد أيام من البحث، تمكنت العناصر الأمنية في المغرب من العثور اليوم السبت على جثة الطفل عدنان بوشوف، والذي أُطلقت حملة كبيرة للعثور عليه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطفل عثر عليه مدفونا داخل حديقة قريبة من الحي الذي يقطن به، وعلى جسمه علامات خنق واعتداء.

وذكرت مصادر أمنية أن العثور على جثة الطفل جاء مباشرة بعد إلقاء القبض على الجاني الذي دلهم على مكان دفن الجثة بعد اعترافه بقتله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم اختطاف الطفل، حيث قام الجاني الذي يقطن بالقرب من الحي في منزل يضم خمس شباب أخرين باستدراج عدنان الذي كان على معرفة به.

واستغل الجاني كون زملاءه في السكن غير متواجدون بالبيت لالتزامات مهنية، ليقوم بالاعتداء على الطفل جنسيا، قبل أن يعمد إلى قتله خنقا ودفنه في الحديقة المجاورة لمنزله.

وشغل الطفل عدنان بوشوف مواقع التواصل في المغرب منذ اختفائه، الأحد الماضي، بعدما خرج من منزل أسرته لإحضار دواء من الصيدلية، ودشن النشطاء هاشتاج #عدنان_بوشوف للبحث عنه، وعبروا عن صدمتهم وحزنهم بعد العثور على جثته، وطالبوا بعقوبة الإعدام للجاني.

قُتلنا جميعاً حين اغتصب وقتل الطفل عدنان..كلنا من اجل عدنان.. كلنا من اجل العدالة .

الله يصبر واليديه🙏#الإعدام_لقاتل_عدنان#عدنان_بوشوف pic.twitter.com/u9tTJB257R — Selma Ameziane (@SelmaAmeziane) September 12, 2020

#عدنان_بوشوف

إنا لله و إنا إليه راجعون…

خبر مفزع على الصباح..يخليك تفكر ألف مرة كيفاش تربي ولادك فهاد الغابة …

الله يعوض والديه الصبر pic.twitter.com/1d07uaFRUS — ⭐Azeez⭐ (@mhaindat) September 12, 2020

يعني صورة الخاطف واضحة ما في حدا ب #طنجة او #المغرب كلها ما قدر يتعرف على الشخص لبصورة، المرجو من الشرطة تكتيف البحت @DGSN_MAROC عن طفل عدنان بوشوف pic.twitter.com/LWhxuuE65x — nada (@NedderkaouiNada) September 10, 2020

هنا تم دفن الطفل عدنان بوشوف رحمه الله pic.twitter.com/ZML4SZug05 — Ahmed El Bouhassani (@afza80) September 12, 2020

الطفل المختطف #عدنان_بوشوف يعثر عليه مغتصبا ومقتولا قرب بيته..

الله يرحمو مسيكن ويصبر حبابو..

ماتصيفطوش ولادكم يتسخرو بوحدهم..راه حنا عايشين مع الوحوش ماشي مع بنادم..

هادشي كايوقع كل نهار خاصنا نوعيو ولادنا كتر ومانخليو لا عمو لا الميمة يبوسو ولا يقيس فيه بلا خاطرو

مسيكن عدنان pic.twitter.com/sYmTUKqO52 — FZ – فاطمة الزهراء (@Zahra_626) September 12, 2020

طفل مختفي بطنجة إسمه عدنان بوشوف، كاميرات المراقبة أظهرت مرافقته لشخص غريب مما يثير الشكوك حول عملية إختطاف أو اغراء ….

الله اكون فعون والديه ..

من جانبكم حاولوا المساعدة بالبرطاج والله لا يضيع أجر من عمل عملا صالحا. pic.twitter.com/N5ASdyLJLG — Almarssadpro.com (@ProsMarocains) September 10, 2020

La castration chimique pour ce monstre. Nothing less!!!#عدنان_بوشوف pic.twitter.com/3B4QArzdhu — Saad MAANAOUI (@SaadMaanaoui) September 12, 2020

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