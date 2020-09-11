#نازلين_بعد_صلاة_الجمعة .. مصريون “ضيعوا النوم” من عين السيسي والاجهزة الامنية تستنفر لمنع أي تحرك ضد الديكتاتور

تصدر هاشتاج حمل وسم #نازلين_بعد_صلاة_الجمعه، الترند المصري خلال الساعات الماضية، توعد فيه الشباب المصري الغاضب النظام الحاكم الذي يقوده عبدالفتاح السيسي، بثورة ضد الظلم الواقع على المصريين وانتهاك حقوق الانسان.

وتوالت الدعوات المصرية لثورة جديدة ضد نظام السيسي، على غرار ثورة 25 يناير 2011 والتي أسقطت حكم ثلاثين عاماً للراحل محمد حسني مبارك، خاصة في ظل تفشي البطالة والأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة للمصريين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاق ودعوات الثورة ضد النظام المصري، مطالبين بالنزول إلى الميادين والشوارع حتى اسقاط نظام السيسي.

#نازلين_بعد_صلاة_الجمعه عندنا ابطال

داخل سجون العسكر النجس

بيستنو فينا اننا نثور و نغضب اللهم ثورة

يسقط يسقط حكم العسكر pic.twitter.com/m3dEJlQWNq — kholoud (@kholoudfree3) September 11, 2020

الجوامع لم تبنى على أراضي مغتصبة .

لكن اللذين أصدروا قرارات بهدم الجوامع هم اللذين يجلسون على كراسي مغتصبة .#ارحل_يا_سيسي#نازلين_بعد_صلاة_الجمعه#جمعه_الغضب pic.twitter.com/HuOdS7Cdj4 — Mohamed Abdel Naeem (@Mohamed71913507) September 11, 2020

في بلدنا الوزير مرتبه مليون جنيه وبيتكلم عن المواطن اللي مرتبه مازال ٢٠٠٠ #نازلين_بعد_صلاه_الجمعه pic.twitter.com/aZ1q1ZxFkn — عسل اسود ومنيل (@NUifWE5GXZRkQ4N) September 10, 2020

تاجيل قرارات الازالة

تخفيض اسعار التصالح

مد فترة التصالح

المواجهة 1

السلمية 0#نازلين_في_وقت_مفاجئ #نازلين_بعد_صلاة_الجمعه — waelsamir (@waelsamir_wael) September 10, 2020

مسرحيه مفضوحه إشمعنا ده مالقاش حد جدع يدفعله ؟؟!! .

وإتحدف من القطر ومات عشان ١٢ جنيه . #نازلين_بعد_صلاة_الجمعه pic.twitter.com/X0ZRk0nfNh — Ahmed Eid (@AhmedEi93277021) September 11, 2020

ويواجه النظام المصري اتهامات بقمع المعارضين وزجهم بالسجون، إلى جانب تراجع الحريات في مصر إلى أرقام غير مسبوقة، الأمر الذي ينذر بانفجار قريب في الشارع المصري.

وكان مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر “كمسري” قطار يُطالب عنصر بالجيش المصري بالنزول بسبب عدم دفع الأجرة فيما تقدم سيدة مصرية على دفعها عنه، الأمر الذي اعتبره المصريون مسرحية هزلية لتحسين صورة الجيش المصري.

وتشهد الدولة المصرية مطالبات بمعاودة النزول في ذكرى 20 سبتمبر، وذلك بدعوى من رجل الأعمال المصري المقيم بالخارج محمد علي. وتفاعل عديد من المغردين مع الحملة مؤكدين نزولهم في الموعد المحدد.

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