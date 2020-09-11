تظاهرة مصرية
تظاهرة مصرية
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#نازلين_بعد_صلاة_الجمعة .. مصريون “ضيعوا النوم” من عين السيسي والاجهزة الامنية تستنفر لمنع أي تحرك ضد الديكتاتور  

كتب وطن
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تصدر هاشتاج حمل وسم #نازلين_بعد_صلاة_الجمعه، الترند المصري خلال الساعات الماضية، توعد فيه الشباب المصري الغاضب النظام الحاكم الذي يقوده ، بثورة ضد الظلم الواقع على المصريين وانتهاك حقوق الانسان.

 

وتوالت الدعوات المصرية لثورة جديدة ضد نظام السيسي، على غرار ثورة 25 يناير 2011 والتي أسقطت حكم ثلاثين عاماً للراحل محمد حسني مبارك، خاصة في ظل تفشي البطالة والأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة للمصريين.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاق ودعوات الثورة ضد ، مطالبين بالنزول إلى الميادين والشوارع حتى اسقاط نظام السيسي.

 

ويواجه النظام المصري اتهامات بقمع المعارضين وزجهم بالسجون، إلى جانب تراجع الحريات في إلى أرقام غير مسبوقة، الأمر الذي ينذر بانفجار قريب في الشارع المصري.

 

وكان مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر “كمسري” قطار يُطالب عنصر بالجيش المصري بالنزول بسبب عدم دفع الأجرة فيما تقدم سيدة مصرية على دفعها عنه، الأمر الذي اعتبره المصريون مسرحية هزلية لتحسين صورة .

 

وتشهد الدولة المصرية مطالبات بمعاودة النزول في ذكرى 20 سبتمبر، وذلك بدعوى من رجل الأعمال المصري المقيم بالخارج محمد علي. وتفاعل عديد من المغردين مع الحملة مؤكدين نزولهم في الموعد المحدد.

 

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