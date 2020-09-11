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“شاهد” موظفة كويتية “كشرت عن أنيابها” وعضت وافدة سورية بعد مشاجرة عنيفة بينهن!

كتب وطن
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تقدمت مقيمة سورية في ، بشكوى ضد موظفة في إدارة حكومية بمنطقة بمحافظة بعد الاعتداء عليها من قبل الموظفة وعضها في يدها.

 

وفي التفاصيل، فقد وقعت عنيف بين المقيمة السورية والموظفة الكويتية، الأمر الذي دفع الأخيرة لعض الأولى بصورة بشعة جداً وظهرت آثارها واضحة على اليد.

 

المقيمة السورية، ووفق ما أوردت شبكة مباشر نيوز الإخبارية ورصدته “وطن”، أحضرت تقرير طبي يفيد بإصابتها بسحجات وعضة في اليد اليسرى، حيث سجلت قضية اعتداء بالضرف في مخفر الصليبية.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع الخبر معبرين عن استغرابهم من المشاجرة التي وقعت بين الوافدة والموظفة الكويتية.

 

الجدير ذكره، أنه منذ بداية أزمة جائحة كورونا تعالت الأصوات المنادية في الكويت إلى مواطنة الوظائف الحكومية والاستغناء عن الوافدين، خاصة وسط الحديث عن ارتفاع أعداد الوافدين للكويت عن المواطنين الأصليين للبلاد.

 

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