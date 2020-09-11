“شاهد” موظفة كويتية “كشرت عن أنيابها” وعضت وافدة سورية بعد مشاجرة عنيفة بينهن!

تقدمت مقيمة سورية في الكويت، بشكوى ضد موظفة في إدارة حكومية بمنطقة الصليبية بمحافظة الجهراء بعد الاعتداء عليها من قبل الموظفة وعضها في يدها.

وفي التفاصيل، فقد وقعت مشاجرة عنيف بين المقيمة السورية والموظفة الكويتية، الأمر الذي دفع الأخيرة لعض الأولى بصورة بشعة جداً وظهرت آثارها واضحة على اليد.

المقيمة السورية، ووفق ما أوردت شبكة مباشر نيوز الإخبارية ورصدته “وطن”، أحضرت تقرير طبي يفيد بإصابتها بسحجات وعضة في اليد اليسرى، حيث سجلت قضية اعتداء بالضرف في مخفر الصليبية.

مقيمة سورية تشتكي على موظفة في ادارة حكومية بمنطقة الصليبية: عضتني مشاجرة عنيفة وقعت بينهما المقيمة السورية أحضرت تقريراً طبياً يفيد بإصابتها بسجحات وعضه باليد اليسرى تسجيل قضية اعتداء بالضرب في مخفر الصليبية#الكويت pic.twitter.com/08tm5GivBZ — مباشر نيوز (@mobashernewss) September 11, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع الخبر معبرين عن استغرابهم من المشاجرة التي وقعت بين الوافدة والموظفة الكويتية.

ههههههه ماشالله ولا ضرس مكسور طايح تلبس شكله..صبه

ومرتب…اخاف كانت بتسويلج ساعه

بييييه شخباري pic.twitter.com/J4mgDSGh3Z — ولـد العـوضـي (@Kuwait7373) September 11, 2020

ماشاء الله تبارك الرحمن …سنانها كاملة مافي ضرس مكسور ….اهي عضتج عشان تعرف ايديج اصلية ولا نفس الوقت اختبار حق قوة الاسنان عندها …🤣🤣🤣🤣🤣 — القحطاني (@2fo5hsCNg2jI8WW) September 11, 2020

عفيه ضروس طقه وحده — برلوسكوني (@motamrid22) September 11, 2020

اكيد السوريه غلطانه ولازم نسمع من الطرفين مو معقول عضتها منيه والطريق — moktalef (@moktalef4) September 11, 2020

عنيفة الست دي — almotmayez (@almotmayez) September 11, 2020

الجدير ذكره، أنه منذ بداية أزمة جائحة كورونا تعالت الأصوات المنادية في الكويت إلى مواطنة الوظائف الحكومية والاستغناء عن الوافدين، خاصة وسط الحديث عن ارتفاع أعداد الوافدين للكويت عن المواطنين الأصليين للبلاد.

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