“شاهد” أردنية “انتزعت الرحمة من قلبها” تُلقي طفليها في حاوية قمامة وتفر هاربة أمام عشرات المواطنين!

هز حدث مروع الأردن أكثر من الانفجار الذي وقع بموقع عسكري بمدينة الزهراء وهز المملكة بأكملها، وذلك بعد إقدام سيدة أردنية على رمي أطفالها بداخل حاوية القمامة.

وحسب وسائل إعلام أردنية، فإن سيدة أقدمت على رمي أطفالها أمام عدد كبير من المواطنين الأردنيين وفرت بشكل سريع من المكان، الأمر الذي أثار استغرابهم من تصرف تلك الأم التي تجردت من كل معاني الإنسانية.

وحسب الإعلام الأردني، فقد عثر مواطنون أردنيون، في وقت متأخر من يوم الخميس، مع وقت انفجار الموقع العسكري بمدينة الزرقاء على طفلين في حاوية قمامة بمنطقة حي نزال في العاصمة الأردنية “عمان”.

وفي التفاصيل، فإن سيدة ترتدي خماراً ألقت الطفلين داخل الحاوية، ثم لاذت بالفرار من المكان، أمام مرأى المارة، حيث أن أجد الطفلين يبلغ من العمر عاما ونصف، في يبلغ الآخر ستة أشهر، هذا ولم تصدر مديرية الأمن العام أي توضيح بخصوص الواقعة.

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