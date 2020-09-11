“راح أصرخ”.. “شاهد” ماذا فعلت الكويتية المتحولة جنسياً مها المطيري بعدما تحرش بها رجال الشرطة؟!

ظهرت الكويتية المتحولة جنسياً مها المطيري، المعروفة باسم “ططوة المطيري”، مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً جديداً بارتدائها ملابس رجالية، شماغ وثوب، ما يعني أنها تحولت رسمياً إلى رجل.

واعترضت مها المطيري بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” على تعرضها للحبس بعد تحولها جنسياً، بالرغم من وجود حالات كثيرة مُشابهة لحالتها، مضيفة: “ربي يقول وان حكمتم فاعدلوا، ناس غيري مكياج كامل، وناس نفسي في السوشيال ميديا ماحد يكلمهم، وين العدل ولا دول وراهم واسطة.. يعني أنا أنسجن وغيري لا؟ ياتعدلون يا تفلون.. أنا المرة الجاية راح أصرخ، وتعرفون إيش يصير لما أنا أصرخ”.

وتابعت مها المطيري قائلًة متحدثة عن نفسها بصيغة الذكر: “كلكم تعرفون إني طيب ولكني راح أصير خبيث وهطبق قاعدة عليّ وعلى أعدائي يانعيش سوا يا نموت سوا.. فيصل موجود فيصل ما راح يسكت لإن اللي قاعد يصير بالوضع مو عاجبني.. ترقبوا”.

ططوه الكويتي : في السوشل ميديا نفس وضعي وصبيان ليش ماحد كلمهم وين العدل؟ ياتعدلون ياتفلون .. ! pic.twitter.com/pGU9CwZIYW — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 11, 2020

وجددت مها المطيري الجدل مرة أخرى في ظهورها وسط تساؤلات المتابعين هل هي ذكر أم أنثى، أم خليط بين الجنسين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت قبل أشهر بمقطع فيديو لمها المطيري زعمت فيه بأنها تعرضت للاغتصاب والتحرش من قبل عناصر الشرطة وتم حبسها في سجن الرجال.

وقالت مها المطيري في حساب عبر تطبيق سناب شات وهي تبكي وتقول بأنها وضعت بسجن الرجال بالكويت بسبب تحولها جنسياً، وتعرضت للاغتصاب داخل السجن، مع مطالبتها بوضعها بسجن النساء.

وأوضحت المطيري بأنها تتعرض للاغتصاب والتحرش و”يتحسسون جسدها” داخل السجن من رجال كبار، وقالت: “لما تجيبون علي رجال شرطة يتعسسون علي وانا ايش ذنبي، ليش تقطوني سجن الرجال ما أحب سجن الرجال كله تحرش ونبيكم تدرون ليش تقطوني ليش تعزلوني ليش تقطوني بهالرجال متر في متر وبرد”.

يارب تفرج عنها و ياخذ حقها من كل شخص غلط عليها وظلمها، شوفو معاناة المتحولين و شوفو شلون اهم مو مستانسين بالشي هذا لا ام لا اهل لا قانون لا وظيفة لا حياة! #ططوة_المطيري #الغاء_ماده_198_من_قانون_الجزاء pic.twitter.com/K53TtHuEcH — الآنسة ماكَرون. (@thedivineisback) June 6, 2020

وأضافت: “عشان انا بنية الله خلقني بنية وانا بدفع فلوس الدنيا عشان أبقى رجال طبيعي، ليش تسوون فيني كدة”.

وأكدت مها المطيري بأن هناك حالة شبيهة بها كانت بنت، وبسبب ما حدث لها انتحرت وتم التكتم على الأمر، وتصدر هاشتاق “ططوة المطيري على مواقع التواصل حينها تفاعلاً مع مقطع الفيديو الذي قامت بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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