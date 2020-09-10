نجل هشام مروة
نجل هشام مروة
الهدهد

100 ألف دولار مقابل 5 دقائق ببرج خليفة.. “شاهد” أبناء لصوص سوريا يتمتعون بأموال الشعب المنهوبة في دبي

كتب وطن
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اشتعلت الاجتماعي بموجة غضب واسعة عقب تداول مقطع فيديو مصور، أظهر احتفالا لمدة 5 دقائق في أقامه نجل المسؤول السابق في الائتلاف السوري المعارض ، وتكلف 100 ألف دولار لكي يعلن جنس مولوده القادم.

 

وبحسب المقطع الذي نشره أنس مروة على قناته بيوتيوب وتناقلته المواقع والصحف،فق  أنفق نحو 100 ألف دولار لإعلان جنس مولوده على برج خليفة لدقائق معدودة، في حفل يعد الأول من نوعه  للإعلان عن جنس مولود وهو الثاني للزوجين المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي بـ(أنس وأصالة).

 

 

وظهر الزوجان أنس وأصالة في المقطع  بصحبة أصدقائهما وزوار المنطقة وهم ينظرون إلى واجهة البرج التي تزينت بالألوان.

 

ثم بدأ العد التنازلي لينتهي المقطع بأن ظهرت عبارة “إنه ذكر” على واجهة البرج، وسط فرحة الزوجين الممزوجة بدموع الفرح.

 

وفجر المقطع موجة غضب وجدل واسعين بمواقع التواصل معتبرين أن ما حدث  بمثابة “لقمة مغمسة بدم الأطفال السوريين وشهداء الثورة” في إشارة إلى فساد والده ونهب أموال الشعب.

 

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