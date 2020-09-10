100 ألف دولار مقابل 5 دقائق ببرج خليفة.. “شاهد” أبناء لصوص سوريا يتمتعون بأموال الشعب المنهوبة في دبي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واسعة عقب تداول مقطع فيديو مصور، أظهر احتفالا لمدة 5 دقائق في برج خليفة أقامه أنس مرورة نجل المسؤول السابق في الائتلاف السوري المعارض هشام مروة، وتكلف 100 ألف دولار لكي يعلن جنس مولوده القادم.

وبحسب المقطع الذي نشره أنس مروة على قناته بيوتيوب وتناقلته المواقع والصحف،فق أنفق نحو 100 ألف دولار لإعلان جنس مولوده على برج خليفة لدقائق معدودة، في حفل يعد الأول من نوعه للإعلان عن جنس مولود وهو الثاني للزوجين المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي بـ(أنس وأصالة).

ضجت السوشيال ميديا بالحفل الاستثنائي الذي أقامه #أنس_مروة و #أصالة_المالح لمعرفة جنس مولودهما المنتظر، إذ أضيء برج خليفة باللون الأزرق للإشارة إلى أن المولود سيكون ذكراً، وصنف الحدث على أنه أكبر حفل في العالم للكشف عن جنس الجنين.. من منكن تحلم بمثل هذا الحفل؟#مشاهير pic.twitter.com/Szb7fSxLHw — زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) September 9, 2020

وظهر الزوجان أنس وأصالة في المقطع بصحبة أصدقائهما وزوار المنطقة وهم ينظرون إلى واجهة البرج التي تزينت بالألوان.

ثم بدأ العد التنازلي لينتهي المقطع بأن ظهرت عبارة “إنه ذكر” على واجهة البرج، وسط فرحة الزوجين الممزوجة بدموع الفرح.

وفجر المقطع موجة غضب وجدل واسعين بمواقع التواصل معتبرين أن ما حدث بمثابة “لقمة مغمسة بدم الأطفال السوريين وشهداء الثورة” في إشارة إلى فساد والده ونهب أموال الشعب.

الثورة بتعمل ثروة.

هذه أموال الشعب السوري يستمتع بها أنس ابن هشام مروة عضو "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية". https://t.co/Etx7V1vtS5 — SARA SALLOUM (@SARASALLOUM963) September 9, 2020

يوتيوبر سوري مقيم بكندا دفع ٩٥الف دولار لكتابة جنس مولوده القادم، على برج خليفة! انس مروة هو ابن عضو الائتلاف السوري المعارض هشام مروة، ومن اقواله الخالدة: ما بعد ٢٠١١ليس كما قبله، صرخات الثكالى ودماء الشهداء ستزهر وعقارب الساعة لن تعود للوراء. عقارب الساعة قصده ببرج خليفة يمكن https://t.co/IW2xAeHIcC — Wael Essam وائل عصام (@WaelEssam77) September 9, 2020

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