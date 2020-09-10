نهى نبيل خرجت من تحقيقات غسيل الأموال إلى صدمة جديدة.. هذا ما فعلته بها صديقتها خبيرة التجميل وأثارت جنونها

أثار إعلان لصالون خبيرة التجميل الكويتية مريم السبهان، جدلاً واسعاً بين النساء، وتسبب بخلاف بينها وبين الفاشينستا الكويتية نهى نبيل التي اعتبرت أن ذكر اسمها في الإعلان إهانةً لها.

كانت البداية حين نشرت مريم السبهان إعلاناً لصالونها بعنوان “الزين يحر”، ظهرت خلاله فتاة حزينة لزواج صديقتها قبلها، وبعدها يبدأ الإعلان الذي يدعو الفتيات إلى الذهاب لصالون مريم، بالقول “لا نهى لا شوق لا دانة لا فوز شنو منو فاشينستا”.

الفيديو الذي أثار غضب مشاهير السوشيل ميديا ! pic.twitter.com/XsSsl8OXX4 — المجلس (@Almajlliss) September 6, 2020

ورأت الناشطات أن الإعلان يستنقص بالنساء ويستهزئ بتفكيرهن، بينما غضبت نهى نبيل من صديقتها مريم وعبرت عن صدمتها من الإعلان خاصة أنها رأته فور خروجها من النيابة بعد التحقيق معها في قضية غسيل أموال المشاهير.

وقالت نهى بفيديو رصدته “وطن”: “إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه؟ توقعت الشماتة من أي أحد إلا مريم السبهان”.

نهى نبيل زعلانة من اعلان الزين يحر ! pic.twitter.com/RNPdlZiELY — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 8, 2020

ووجهت نهى رسالة إلى السبهان بفيديو آخر قائلة: “فكرة الإعلان حلوة ولكن فيها استصغار واستهانة بالفاشينستات، وهذا ماتعودت عليه أنا وزميلاتي، كل شي يحطوه براس الفاشينستات، بس اللي حز بخاطري إنها جات من صديقة، توني كنت عندك قبل كم يوم، حتى استئذان ما استأذنتي تستعملين اسمي”.

وتابعت نهى: “العتب يأتي على قدر المحبة، من صداقتنا الي بدأت ب2015، عتبي عليك أنه صالونك بدأ مع المشاهير، والإعلانات اللي سوها لك، مدفوع وغير مدفوع، وكنا نصورلك لدعمك ولأننا نحبك”.

وأضافت: “ماحسيته شيء لائق أنه بهالتوقيت تحطين الفاشينستات مع الطقاقين، معقول مالي قدر عندك تبلغيني أول، والله لو استأذنتي لوافقت، بس أنصدم فيه وبهالتوقيت، كافيني صدمات والله كافي”.

ودخلت الإعلامية مي العيدان على الخط لتُصلح بين مريم السبهان ونهى نبيل، وقالت بفيديو رصدته “وطن”: “مريم كانت تقصد مفاجأة نهى، وتوقعت إنها تمون على نهى، واللي نزل في الإعلان مش إهانة، بس توقيتها كان غلط لأن نهى كانت مع مجموعة فاشينستات يتحقق معهم بغسيل الأموال”.

وتابعت: “ما ألوم نهى إنها انفجرت وتضايقت، وخطأ مريم أنها مابلغتهم بفكرتها الكوميدية، وأنك انتي العادية بتغطي عالفاشينستات بجمالك، فكرة حلوة بس عادية”.

وختمت مي: “أتوقع خلال الأيام الجاية أنه مريم تعتذر لنهى، لأنهم الاثنين طيبين ويجنون وخوات”.

وقررت النيابة العامة بالكويت في وقت سابق، إخلاء سبيل عدد من مشاهير غسيل الأموال نظير كفالات مالية ضخمة. بينما ما زال التحقيقات مستمرة مع آخرين.

وتم إخلاء سبيل 7 من المشتبه بهم في قضية مشاهير غسيل الأموال بالكويت بكفالات مالية بعد التحقيق معهم، ومازالت التحقيقات مستمرة مع نهى نبيل وزوجها وأيضاً مع جمال النجادة.