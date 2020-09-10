منصور بن زايد غاضب من صبي شقيقه فأمر بإيقافه في مطار ابوظبي وإعادته الى لندن

كشفت مصادر اعلامية عربية في ابوظبي عن قيام السلطات الاماراتية بحجز رئيس تحرير جريدة العرب التي تصدر في لندن هيثم الزبيدي ومدير التحرير كرم نعمة ليلة كاملة في مطار أبوظبي وعدم السماح لهم بدخول الامارات.

وذكرت المصادر ان الزبيدي الذي كان يوصف من قبل بصبي بن زايد وكرم نعمة اوقفا بمطار ابوظبي بعد وصولهما يوم الثلاثاء الماضي على رحلة طيران الاتحاد EY 12، وصودرت هواتفهما النقالة وكمبيوتراتهما الشخصية.

واخبر المسؤولون بالمطار الزبيدي ونعمة بأن لديهم أوامر عليا بعدم السماح لهم بدخول أبوظبي، من دون أي تفاصيل أخرى.

يذكر ان جريدة العرب اللندنية التي يطلق عليها في الأوساط الاعلامية جريدة شيطان العرب عندما تبنت الخطاب الاماراتي في مهاجمة قطر والاخوان المسلمين ولفقت أكاذيب مكشوفة عن سلطة عمان ووقفت ضد ثورات الربيع العربي، وكانت تدار من قبل مكتب محمد بن زايد، لكن الامارات تخلت عنها الامر الذي اصابها بالافلاس وتوقف عن الاصدار في شهر ابريل مايو الماضي، الا ان بدر العساكر مراهق محمد بن سلمان استولى على الجريدة وانقذها من الافلاس.

وقالت المصادر أعيد هيثم الزبيدي وكرم نعمة في رحلة اليوم التالي الى لندن بعد ان احتجزا في المطار ليلة كاملة.

واضافت المصادر نفسها أن امر منع دخول الزبيدي ونعمة صدر مباشرة من منصور بن زايد ومن دون ان يكون لسيف بن زايد وزير الداخلية أي علم به.

وأكدت المصادر ان منصور بن زايد كان يريد ان يستولي كليا على جريدة العرب والمطبوعات والمواقع التي تصدر عنها مثل (ميدل ايست اونلاين) و (العرب ويكلي بالانكليزية) و (أحوال تركية بالعربية والتركية والانكليزية) اضافة الى جريدة العرب، غير ان استحواذ مراهق بن سلمان بدر العساكر عليها أثار استياء منصور بن زايد.

وكانت مصادر قد أكدت ان السعودية استحوذت على جريدة العرب اللندنية وانقذتها من الإفلاس بعد توقفها عن الإصدار. وعودتها بالمال السعودي بعد توقف المالي الاماراتي.

وذكرت ان جريدة العرب حاليا تحت اشراف بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منذ اربعة اشهر تقريبا.

وكانت العرب قد نشرت صفحة كاملة تلمع فيها بدر العساكر تحت عنوان (بدر العساكر تنموي يؤمن بالعلم بالقرب من ولي العهد السعودي). واصفة إياه بالشخصية الأكثر حضورا وتأثيرا في المنطقة، يترجم أفكار محمد بن سلمان ويدأب في تنفيذ واجباته. ويلتقي معه في كثير من الأفكار التي تركز على الشباب والتعليم وجرأة الابتكار.

ولوحظ في الأشهر الأخيرة تراجع الخبر الإماراتي في جريدة العرب. الى درجة انها لم تخصص صفحتها الأولى كما كانت لاخبار التطبيع الاماراتي الاسرائيلي.

ووصفت المصادر عملية الاحتجاز المهينة التي لقيها هيثم الزبيدي وكرم نعمة، تكشف عن الصحافة العملية التي تبيع نفسها للشيطان مقابل الاموال.

واكدت ان كل مقالات التملق التي كتبها الزبيدي لمحمد بن زايد والامارات لم تنفعه وعومل مثل اي مجرم في مطار ابوظبي.

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