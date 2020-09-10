محامي بقضية “فيرمونت” يفجر مفاجأة بشأن ما انتشر عن علاقة تامر حسني بأكبر فضيحة اغتصاب تورّط فيها “أبناء الكبار”

بالتزامن مع تداول أكبر فضيحة اغتصاب حصلت في مصر، تورّط بها أبناء شخصيات معروفة وكبيرة في الأوساط السياسية والفنية والاجتماعية، فيما يعرف بفضيحة “فتاة فندق فيرمونت”، تم أيضاً الكشف عن أسماء “مشاهير وفنانين” تورطوا في القضية، أو تم الزج بأسمائهم بها، وكان من أغرب تلك الأسماء هو اسم الفنان “تامر حسني”.

وبحسب ما تحدثت مجلة “لها” في تقرير لها حول الموضوع، انقسمت الآراء بين مدافع ومهاجم للفنان المصري المعروف، ليتفاجأ بعدها الجميع بتقديم المحامي المصري أحمد مهران الاعتذار للنجم تامر حسني بعد أن قام بإدراج اسمه في بلاغ تقدم به إلى النائب العام في القضية.

وقال “مهران” في تصريحات خاصة لمجلة “لها”: “بعد أن تقدمت بالبلاغ ضد بعض الفنانين الذين تواجدوا وقت الحفل الذي اغتُصبت فيه فتاة في فندق فيرمونت، وكان من بين هؤلاء الفنان تامر حسني، وردت إلينا معلومات تؤكد أن تامر لم يكن ضمن هؤلاء الفنانين”.

وأضاف المحامي المصري في حديثه: “ولهذا حذفت على الفور اسم تامر من عريضة الاتهام لانتفاء صلته بالموضوع، وقد ورد اسمه في البلاغ من طريق الخطأ غير المقصود، لهذا كان لزاماً علينا أن نوضح ذلك ونقدّم الاعتذار الواجب الى الفنان المحترم”.

وكان المحامي أحمد مهران، تقدّم ببلاغ الى النائب العام في مصر حمل الرقم 2901 لسنة 2020، في عدد من الفنانين المصريين واللبنانيين، إضافة إلى مدير فندق “فيرمونت نايل سيتي” بصفته الشخصية، متهماً إياهم بإقامة حفلات غنائية وهمية كان الهدف منها جلب الفتيات والتغرير بهن وإجبارهن على جرائم جنسية.

وقال المحامي المصري في تصريحاته أنه حصل على معلومات من الفندق تؤكد تورط المتهمين، وطالب بالتحقيق لكشف الحقيقة، مؤكداً أن الفنانين المذكورين في البلاغ ومنظمي الحفلات كانوا يعلمون بوقوع هذه الجرائم.

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