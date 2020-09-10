“شاهد” ردة فعل أبناء السلطان هيثم في هذا المقطع عند رؤية والدهم تثير تفاعلا واسعا بين العمانيين

وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، لحظة وصول السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد بطائرته الخاصة، إلى محافظة ظفار العمانية، واستقبال نجليه ذي اليزن وبلعرب بن هيثم له.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) لحظة نزول السلطان العماني من طائرته، واستقبال نجليه له وتقبيلهما ليده، في مشهد أثار تفاعلاً بين المغردين والنشطاء العمانيين.

كم أتمنى أن يوثق التلفزيون العماني هذه اللحظات التي ينتظرها كل أبناء عُمان. #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/gZRWaO4A43 — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) September 10, 2020

وتسبب المقطع بموجة من التفاعل من قبل المغردين، الذين تمنوا التوفيق للسلطان ونجليه في إدارة شؤون البلاد.

مولانا ماسافر دولة ثانية علشان يحتاج تلفزيون رسمي ومراسم استقبال هو ف وطنه وارضه التي يحكمها خرج من العاصمة والى العاصمة الثانية حفظه الله ابو ذي اليزن — الساكت عن الحق كالبهيم (@Omani0Man01) September 10, 2020

التلفزيون ما بيده التصوير

الأمر يجي من ديوان البلاط السلطاني — 👨‍💻#y (@Omani_albusaidi) September 10, 2020

فيما تمنى الإعلامي العماني البارز عادل الكاسبي بعد أن نشر المقطع، أن يغطي التلفزيون الرسمي العماني مثل هذا المشهد الذي وثق استقبال الأبناء لوالدهم السلطان.

كم أتمنى أن يوثق التلفزيون العماني هذه اللحظات التي ينتظرها كل أبناء عُمان. #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/gZRWaO4A43 — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) September 10, 2020

وعلق أحد المغردين قائلاً: “محلى الطلة البهية العصى عادة جميلة عند العمانيين وهي من السنة تجدها حاضرة في مواطن كثيرة عند سلطاننا حفظه الله”.

محلى الطله البهية العصى عادة جميلة عند العمانيين وهيه من السنة تجدها حاظرة في مواطن كثيرة عند سلطاننا حفظه الله — البادي (@hz_albadi) September 10, 2020

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأوقات الماضية مقاطع فيديو عديدة توثق لحظات ومواقف جرت بين السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد وأبناءه، منهم ذي اليزن بن هيثم، والذي عيّنه والده وزيراً للشباب والرياضة في البلاد.

وكان السلطان العماني الراحل قابوس قد أوصى قبل مماته بتسليم الولاية من بعده لابن عمه هيثم بن طارق آل سعيد بوصية تم فتحها بعد وفاته.

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