السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
الهدهد

“شاهد” ردة فعل أبناء السلطان هيثم في هذا المقطع عند رؤية والدهم تثير تفاعلا واسعا بين العمانيين

كتب وطن
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وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، لحظة وصول السلطان العماني آل سعيد بطائرته الخاصة، إلى محافظة العمانية، واستقبال نجليه ذي اليزن وبلعرب بن هيثم له.

 

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) لحظة نزول السلطان العماني من طائرته، واستقبال نجليه له وتقبيلهما ليده، في مشهد أثار تفاعلاً بين المغردين والنشطاء العمانيين.

 

 

وتسبب المقطع بموجة من التفاعل من قبل المغردين، الذين تمنوا التوفيق للسلطان ونجليه في إدارة شؤون البلاد.

 

 

 

فيما تمنى الإعلامي العماني البارز عادل الكاسبي بعد أن نشر المقطع، أن يغطي التلفزيون الرسمي العماني مثل هذا المشهد الذي وثق استقبال الأبناء لوالدهم السلطان.

 

 

وعلق أحد المغردين قائلاً: “محلى الطلة البهية العصى عادة جميلة عند العمانيين وهي من السنة تجدها حاضرة في مواطن كثيرة عند سلطاننا حفظه الله”.

 

 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأوقات الماضية مقاطع فيديو عديدة توثق لحظات ومواقف جرت بين السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد وأبناءه، منهم ذي اليزن بن هيثم، والذي عيّنه والده وزيراً للشباب والرياضة في البلاد.

 

وكان السلطان العماني الراحل قابوس قد أوصى قبل مماته بتسليم الولاية من بعده لابن عمه هيثم بن طارق آل سعيد بوصية تم فتحها بعد وفاته.

 

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