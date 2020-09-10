دولفين في سلطنة عمان
دولفين في سلطنة عمان
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“شاهد” دولفين “سيء الحظ” رمته الأمواج على الشاطئ بسلطنة عمان وتصرف مواطن معه يلفت الأنظار

كتب وطن
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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو جرى تداوله بسلطنة عمان، يوثق لحظة خروج دولفين على ولاية “شناص” العمانية، وتصرف مواطن عماني معه.

 

وبيّن المقطع المتداول الذي رصدته “وطن” قيام المواطن العماني بإنقاذ الدولفين الذي كاد أن يفارق الحياة بعد أن قذفته المياه نحو رمال الشاطئ وعدم مقدرته على العودة ثانية لعمق الماء.

 

 

مما كاد أن يتسبب بموته، ليقوم المواطن العماني الذي عثر عليه، بمعاودة سحبه ثانية إلى عمق الماء، وبمساعدة أصدقاءه.

 

وقام الدولفين بعد أن تمكن العماني من إنقاذه، بعمل حركات أثارت مشاعر مشاهدي المقطع، حيث أخذ يخرج ويدخل للماء وكأنه يحي الرجل الذي أنقذ حياته.

 

وتفاعل عديد من المتابعين مع المقطع الذي نشره المواطن العماني، معبرين عن شكرهم له ولتقديره للحياة البحرية في السلطنة، وانقاذه للدولفين.

 

 

 

وحول الموضوع علق أحد المغردين موضحاً: “دكتور خميس الحياة تعطي من يعطيها، هذا النوع كما يبدوا دولفين شائع طويل المنقار من ضمن عشرات الأنواع التي يمكن مشاهدتها في بحار السلطنة. وقد تجنح هرب من الحوت القاتل أو تعلق بسبب هجومه على أسماك الصغيرة على الشاطئ”.. مع التحية والتقدير”

 

 

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