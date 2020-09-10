“شاهد” حريق جديد “مرعب” بأحد مستودعات مرفأ بيروت.. من يتعمد إشعال تلك الحرائق بمسرح الجريمة وإخفاء أدلة؟

وثقت مقاطع فيديو وصور قادمة من العاصمة اللبنانية، حريقاً ضخماً اشتعل في مرفأ بيروت، بنفس مكان الانفجار الكارثي الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي، ما تسبب في حالة رعب جديدة بين المواطنين خوفا من تكرار نفس السيناريو.

كيف ممكن بوجود كل الأجهزة الأمنية المحلية والأجنبية نعيش رعب مرتين هالاسبوع من بعد أكبر جريمة ارتُكبت بحقنا!!! دولتك صارت مذكرتك مرتين بأقسى صدمة نفسية.. دولتك ما بدها ياك تعيش بسلام #مرفأ_بيروت pic.twitter.com/YWWJsgPcd7 — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) September 10, 2020

وأظهرت المقاطع والصور المتداولة اشتعال ألسنة اللهب في المرفأ وسط حضور كبير لقوى الدفاع المدني والإطفاء، من أجل محاولة السيطرة عليه، ولكن دون فائدة.

وتساءل مغردون عبر وسم “#مرفأ_بيروت” الذي تصدر التريند بتويتر، عما يجري في المرفأ الذي شهد أكبر كارثة عايشتها البلاد منذ سنوات، ووسط تزايد ارتفاع ألسنة اللهب من المكان المشتعل، وفي ظل مخاوف لدى اللبنانيين من تكرار نفس كابوس الانفجار الماضي الذي خلف ما يزيد عن 190 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح.

حريق في #مرفأ_بيروت دون ان تتضح الملابسات بعد!

بانتظار توضيح رسمي…

الفيديو إلتقطه أحد المواطنين. pic.twitter.com/WHLBWJeNsh — Abbass Fneish (@AbbassFneish) September 10, 2020

ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن خسائر بشرية جراء الحريق الكبير الذي يشتعل حتى الآن في مرفأ بيروت.

شو بدو يتحمل هل مواطن ليتحمل#مرفأ_بيروت pic.twitter.com/UuRfxHwdGm — mohammad fayad (@fayad_mohammad) September 10, 2020

وتساءل طوني بولس:” هل هناك من يتعمد لاشعال تلك الحرائق بهدف تغيير مسرح الجريمة او التخلص من مواد او معدات قد تدينه؟”

حرائق متتالية في #مرفا_بيروت بعد انفجار ٤ آب المشؤوم.. هل هناك من يتعمد لاشعال تلك الحرائق بهدف تغيير مسرح الجريمة او التخلص من مواد او معدات قد تدينه؟؟؟؟ pic.twitter.com/YiUJTsIIXA — طوني بولس (@TonyBouloss) September 10, 2020

وكان المرفأ قد شهد انفجاراً وصف بالأقوى تاريخياً كأقوى انفجار غير نووي، سببته شحنة قدرها 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم القابلة للاشتعال، كانت مركونة في المرفأ منذ العام 2014.

وتسبب الانفجار بدمار قطره أكثر من 8 كيلو مترات من محيطه في المرفأ آنذاك، ليشرد أكثر من ربع مليون إنسان يعيشون في تلك المنطقة.

كما ولا تزال حتى اللحظة التحقيقات جارية في طبيعة الانفجار الذي حصل في الرابع من أغسطس، وسط مطالبات لبنانية شعبية بضرورة محاسبة كل من تورط في إراقة دماء اللبنانيين، وتحسين الظروف المعيشية التي يتكبدها المواطنون منذ سنوات.

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