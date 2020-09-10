مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
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“شاهد” حريق جديد “مرعب” بأحد مستودعات مرفأ بيروت.. من يتعمد إشعال تلك الحرائق بمسرح الجريمة وإخفاء أدلة؟

كتب وطن
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وثقت مقاطع فيديو وصور قادمة من العاصمة اللبنانية، حريقاً ضخماً اشتعل في مرفأ ، بنفس مكان الانفجار الكارثي الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي، ما تسبب في حالة رعب جديدة بين المواطنين خوفا من تكرار نفس السيناريو.

 

 

وأظهرت المقاطع والصور المتداولة اشتعال ألسنة اللهب في المرفأ وسط حضور كبير لقوى الدفاع المدني والإطفاء، من أجل محاولة السيطرة عليه، ولكن دون فائدة.

 

وتساءل مغردون عبر وسم “#مرفأ_بيروت” الذي تصدر التريند بتويتر، عما يجري في المرفأ الذي شهد أكبر كارثة عايشتها البلاد منذ سنوات، ووسط تزايد ارتفاع ألسنة اللهب من المكان المشتعل، وفي ظل مخاوف لدى اللبنانيين من تكرار نفس كابوس الانفجار الماضي الذي خلف ما يزيد عن 190 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح.

 

ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن خسائر بشرية جراء الحريق الكبير الذي يشتعل حتى الآن في مرفأ بيروت.

 

وتساءل طوني بولس:” هل هناك من يتعمد لاشعال تلك الحرائق بهدف تغيير مسرح الجريمة او التخلص من مواد او معدات قد تدينه؟”

 

وكان المرفأ قد شهد انفجاراً وصف بالأقوى تاريخياً كأقوى انفجار غير نووي، سببته شحنة قدرها 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم القابلة للاشتعال، كانت مركونة في المرفأ منذ العام 2014.

 

وتسبب الانفجار بدمار قطره أكثر من 8 كيلو مترات من محيطه في المرفأ آنذاك، ليشرد أكثر من ربع مليون إنسان يعيشون في تلك المنطقة.

 

كما ولا تزال حتى اللحظة التحقيقات جارية في طبيعة الانفجار الذي حصل في الرابع من أغسطس، وسط مطالبات لبنانية شعبية بضرورة محاسبة كل من تورط في إراقة دماء اللبنانيين، وتحسين الظروف المعيشية التي يتكبدها المواطنون منذ سنوات.

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