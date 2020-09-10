“في حركة حلوة من قدام”.. “شاهد” إعلامي لبناني يهدي الفنانة نادين الراسي ملابس داخلية أمام الجميع لترتاح!

سخر الإعلامي والناقد اللبناني جو بوغزالي من الفنانة اللبنانية نادين الراسي، بعد إطلالتها الجريئة في عيد ميلادها.

وانتقد بوغزالي الفنانة اللبنانية بطريقة غير مباشرة حين قام بإهدائها “بكيني” أزرق عبر برنامجه الأسبوعي على “يوتيوب”، وقال بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “مين خلف ما مات وعم يكبر وعقبال الـ100؟ جبتلها هادا المايوه لنادين الراسي”.

وتابع بوغزالي: “كتير أزرق، وفي من قدام حركة حلوة، اطلعوا كيف عم بفرجي عالكاميرا ياعيب الشوم”.

ووجه رسالة للفنانة قائلاً: “نادين الراسي مش من قيمتك، حبيت جيبلك مايوه لأني شفتك كيف عم تحتفلي بعيد ميلادك”.

وسخر جو قائلاً: “بدها ترتاح نادين، مافي أهم من الراحة، بدل عجقة الفستان الضيق والكعب العالي، نحتفل بمايوه وخلص”.

وإحتفلت نادين الراسي قبل أيام بعيد ميلادها الذي يُصادف اليوم 4 أيلول برفقة خطيبها مجد دعبول وعدد من الأصدقاء والمقرّبين في أحد المنتجعات السياحية.

ونشرت نادين صورها عبر “انستجرام” وهي ترتدي مايوه وتقوم بتقطيع قالب الحلوى، ما أثار انتقاد المتابعين بسبب جرأتها ولا مبالاتها، وإصرارها على الاحتفال في ذكرى مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت.

الجدير بالذكر أن نادين الراسي ولدت في 4 سبتمبر من عام 1979 أي أصبح عمرها 41 سنة، وكان من المفترض ان تحتفل بزواجها من خطيبها مجد دعبول هذا الصيف.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك