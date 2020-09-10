“في حركة حلوة من قدام”.. “شاهد” إعلامي لبناني يهدي الفنانة نادين الراسي ملابس داخلية أمام الجميع لترتاح!
سخر الإعلامي والناقد اللبناني جو بوغزالي من الفنانة اللبنانية نادين الراسي، بعد إطلالتها الجريئة في عيد ميلادها.
وانتقد بوغزالي الفنانة اللبنانية بطريقة غير مباشرة حين قام بإهدائها “بكيني” أزرق عبر برنامجه الأسبوعي على “يوتيوب”، وقال بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “مين خلف ما مات وعم يكبر وعقبال الـ100؟ جبتلها هادا المايوه لنادين الراسي”.
وتابع بوغزالي: “كتير أزرق، وفي من قدام حركة حلوة، اطلعوا كيف عم بفرجي عالكاميرا ياعيب الشوم”.
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– فعلاً مافي أحلى من الرياحة 😂♥️ وأنا زعلان على فكرة لأن كتير كنت حابب كون موجود 😟😓 . . #نسونجي_بالحلال #نادين_الراسي #متر_ندى #غلطة_عمري #لولا_الحب #اميليا #فرصة_عيد #سنعود_بعد_قليل #ولاد_البلد #الاخوة #قصة_حب #جريمة_شغف #الشقيقتان #ورد_جوري #طفلي_المتوحد #الهاجس #نادين_الراسي_ملكة_الدراما_العربية #العائلة_الندونية #nadineelrassi #nadinealrassi #nadoun_family #nadineelrassi_my_heart
ووجه رسالة للفنانة قائلاً: “نادين الراسي مش من قيمتك، حبيت جيبلك مايوه لأني شفتك كيف عم تحتفلي بعيد ميلادك”.
وسخر جو قائلاً: “بدها ترتاح نادين، مافي أهم من الراحة، بدل عجقة الفستان الضيق والكعب العالي، نحتفل بمايوه وخلص”.
وإحتفلت نادين الراسي قبل أيام بعيد ميلادها الذي يُصادف اليوم 4 أيلول برفقة خطيبها مجد دعبول وعدد من الأصدقاء والمقرّبين في أحد المنتجعات السياحية.
ونشرت نادين صورها عبر “انستجرام” وهي ترتدي مايوه وتقوم بتقطيع قالب الحلوى، ما أثار انتقاد المتابعين بسبب جرأتها ولا مبالاتها، وإصرارها على الاحتفال في ذكرى مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت.
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– أوّلاً : من حُسن إسلام المرء : تركُه ما لا يُعنيه … يعني الوقاحة هي إنَّك تدخّل بشي ما بخصَّك مش إنَّك تنبسط بيوم ميلادَك، هيدي أوّلاً . . وثانياً : مين حضرتَك لحتّى تحكي عن نادين وعامل فيها شريف مكّة ؟؟ بعدين بهاليوم ما كان في حداً مبسوط وعم يحتفل غير نادين !! أو أنتوا ما بدكن تشوفوا غيرا !! حلّوا عنّا بقى، كلّ واحد اللّي فيه بيكفيه وبعدكن راكضين ورا نادين شو عملت وشو حكت .. صحيح عم تضحك وعم تحتفل ومبسوطة بسّ مأكَّد إنها من جوّا زعلانة ومقهورة أكتر منَّك .. عالقليلة زعلانة وبتبيّن إنها مبسوطة لحتّى تعطينا شويّة طاقة وتذكّرنا إنّو الحياة حلوة وبعدها بألف خير .. روح إنضب .. أهتم بعيلتَك أحسن ما قاعد تاكل هوا ورا الشّاشة 😏 . . #نادين_الراسي #متر_ندى #غلطة_عمري #لولا_الحب #اميليا #فرصة_عيد #سنعود_بعد_قليل #ولاد_البلد #الاخوة #قصة_حب #جريمة_شغف #الشقيقتان #ورد_جوري #طفلي_المتوحد #الهاجس #نادين_الراسي_ملكة_الدراما_العربية #العائلة_الندونية #nadineelrassi #nadinealrassi #nadoun_family #nadineelrassi_my_heart
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– عيدِك متل الأحلام .. 🎉🤍 . . #نادين_الراسي #متر_ندى #غلطة_عمري #لولا_الحب #اميليا #فرصة_عيد #سنعود_بعد_قليل #ولاد_البلد #الاخوة #قصة_حب #جريمة_شغف #الشقيقتان #ورد_جوري #طفلي_المتوحد #الهاجس #نادين_الراسي_ملكة_الدراما_العربية #العائلة_الندونية #nadineelrassi #nadinealrassi #nadoun_family #nadineelrassi_my_heart
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– كل ما تكبر تحلى .. 🎉🤍 . . #نادين_الراسي #متر_ندى #غلطة_عمري #لولا_الحب #اميليا #فرصة_عيد #سنعود_بعد_قليل #ولاد_البلد #الاخوة #قصة_حب #جريمة_شغف #الشقيقتان #ورد_جوري #طفلي_المتوحد #الهاجس #نادين_الراسي_ملكة_الدراما_العربية #العائلة_الندونية #nadineelrassi #nadinealrassi #nadoun_family #nadineelrassi_my_heart
الجدير بالذكر أن نادين الراسي ولدت في 4 سبتمبر من عام 1979 أي أصبح عمرها 41 سنة، وكان من المفترض ان تحتفل بزواجها من خطيبها مجد دعبول هذا الصيف.
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