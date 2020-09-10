“حرقتها بملاعق وسكاكين وعلقتها بالحمام”.. كويتية “نزع من قلبها الرحمة” قتلت خادمتها من التعذيب بعلم زوجها!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة عقب تداول تفاصيل جريمة مروعة، أقدمت عليها سيدة كويتية بتعذيب خادمتها بطرق بشعة بعلم زوجها حتى تدهور وضع الخادمة الصحي وكادت تموت.

وبحسب ما ذكره حساب “مباشر نيوز” المحلي بتويتر فقد أقدمت كويتية، على تعذيب عاملة منزلية من الجنسية السيرلانكية، بطريقة وحشية حتى الموت.

هذا وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المواطنة وزوجها، بتهمة تعذيب العاملة.

وبحسب التحقيقات قامت المتهمة بتعذيبها بعلم زوجها، عبر حرقها باستخدام الملاعق والسكاكين، وتعليقها في الحمام، وحرمانها من الطعام.

وإثر التعذيب، تدهورت صحة العاملة المنزلية، وفارقت الحياة في المستشفى.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في الكويت، فسبق أن أثارت وفاة عاملات منزليات، تحت التعذيب بالكويت، غضبًا عارمًا، كما تسببت حادثتي وفاة لعاملتين فلبينيتين، بتوتر في العلاقات بين الكويت والفلبين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك