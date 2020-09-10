“جوزي محبوس ومُطول”.. رجل أعمال مصري “سافل” فعلها مع عشيقته واهتزاز السيارة كشف المستور!

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على سيدة ثلاثينية بعد ضبطها مُتلبسة تُمارس المتعة الحرام داخل سيارة رجل أعمال “عشيقها”، في شارع الجيش بالمنصورة.

كانت البداية بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية، حين لفت انتباه الشرطي المترجل لمتابعة الحالة الأمنية في شارع الجيش بالمنصورة، اهتزاز سيارة ملاكي متوقفة على جانب الطريق، بالرغم من أنها مغطاة بغطاء الحماية من الأتربة، فاقترب منها، ووقف للحظات، حتى تأكد من أن السيارة داخلها شخص ما، فأسرع في رفع الغطاء، ليجد شاب وفتاة يمارسان الجنس، تبين لاحقًا أنه رجل أعمال بصحبة عشيقته.

وقام الشرطي بتوثيق الواقعة بالضبط في حالة تلبس، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، وبسؤال المتهمة “سمر.ج” (30 عاماً)، بررت جريمتها بقولها: “عشيقي مجهز عربيته زي غرفة النوم، وبمارس الجنس معاه من 5 سنين، عشان جوزي محبوس من 5 سنين في قضية مخدرات، ومطول في السجن 15 سنة”.

وقالت المتهمة خلال استجوابها: “مش بشتغل في الدعارة بفلوس، كنت مع حبيبي، واحنا بنتقابل على طول سواء في العربية أو في أي شقة، بس الشرطة كشفت حيلة العربية المجهزة”.

وعثرت الشرطة داخل السيارة على منشطات جنسية وواق ذكري وزجاجة خمر.

وتوصلت التحريات، إلى أن ربة المنزل تدعي “سمر. ج. ع” 30 عامًا، مُقيمة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ولها عنوان أخر بالمنصورة، و”محمد. ع. أ” 34 عامًا، رجل أعمال من مركز أجا ارتبطا بعلاقة غير شرعية واعتادا على ممارسة الجنس داخل سيارته.

وبعد اعتراف المتهمة نسبت جهات التحقيق، إليها تهمة الزنا، وقررت حبسها مع عشيقها بذات التهمة على ذمة التحقيقات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك