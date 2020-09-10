بعد فيديو المايوه.. “شاهد” أروى بنت اليمن أدمنت التعري وظهور فاضح بفستان “كشف أكثر مما ستر” ووضعيات مثيرة

نشرت الفنانة اليمنية “أروى” مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، من أحدث جلسة تصوير قامت بها، ظهرت بها وهي ترتدي فستاناً أسود اللون يكشف أجزاء كثيرة من جسدها.

وجلست الفنانة اليمنية في وضعيات مختلفة وصفها البعض بـ”الجريئة” جداً، موجهين لها انتقادات لاذعة حول هذا الظهور الجريء وغير المألوف والذي باتت تعتمده كأسلوب تستفز به الجمهور وتثير انتباهه وتثير من خلاله الجدل حولها.

ولاحظ متابعون تعمد الفنانة اليمنية التي تقيم في بيروت، أن تظهر بشكل مستفز خلال الفترة الأخيرة، وتتعمد بنشر الصور والمقاطع “المخلة” والفاضحة، والتي من وجهة نظر بعض المتابعين جعلت الفنانة اليمنية “ثقيلة الظل” في ظهورها.

ومنها ظهورها قبل عدة أيام الذي أثار جدلاً واسعاً، وهي ترتدي “مايوه” من داخل حمام سباحة، وتتراقص على أنغام أغنية أجنبية.

وكانت الفنانة قد ظهرت بالمقطع الذي نشرته لها من داخل حمام السباحة وهي عارية تماماً من الأعلى، ونصفها الآخر واضحاً من خلال الماء، في شكل لم يعتد عليه الجمهور العربي والملتزم.

ويشار إلى أن أروى كشفت في وقت سابق عن معاناة تعيشها بسبب إقامتها في بيروت كونها متزوجة من لبناني، من خلال مقطع فيديو قامت بنشره تحدثت به أنها تمر بأزمة نفسية بسبب انقطاع الكهرباء وانقطاع السلع المهمة في لبنان.

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