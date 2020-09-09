“ليلة الدخلة” للفتاتين المثليتين في مصر لم تمرّ على خير .. هذا ما حدث وينتظرهما!

يبدو أنّ “ليلة الدخلة” للفتاتين المصريتين ريم محسن وشيرين مكاوي اللتان أعلنتا عن زواجهما مثلياً لن تمرّ على خير!.

فيعد الضجة الكبيرة التي أحدثها إعلان زواج الفتاتين الصديقتين “مثلياً”، قال محامٍ مصري إنه سيتقدم ببلاغ لجهات التحقيق القضائية والشرطة ضد “ريم وشيرين”.

وبحسب المحامي أشرف فرحات مؤسس “حملة خليها تنضف” في مصر، فإنّ المثليتين قامتا بإعلان الزواج من بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرتا أنه بعد محاولات من الإقناع وموافقة الأهل قررتا الزواج، في دعوة صريحة للتحريض على الفجور بالمخالفة للقانون والمبادئ والقيم الإنسانية.

من جانبه، قال مصدر أمني أمني مصري إن أجهزة الأمن تفحص ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن زواج فتاة من صديقتها وشاب من صديقه.