“شاهد” مفاجأة بشأن زواج فتاتين بمصر بعدما قلبت قصتهما المواقع.. إحداهما خرجت عن صمتها بعد نشر الصور

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حالة من الغضب والجدل الكبير، عقب إعلان فتاة الزواج من صديقتها، بعد موافقة الأهل، إلا أن العديد من الروايات أكدت أن الأكونت مفبرك وأن الصور المنشورة لفتاة أخرى تدعى أمنية شوقى تعمل ميكاب أرتست.

تفاصيل القصة بدأت بادعاء فتاة تدعى “شيرين مكاوي” زواجها من أخرى تدعى “ريم محسن”، معلنين ذلك عبر حساباتهما بفيس بوك، ومعلقين: “وأخيراً وبعد محاولات كثيرة لإقناع الناس وأهلنا، هيجمعنا بيت واحد”، مما فجر حالة سخط كبيرة بين المتابعين عبر تلك المواقع.

وشهد إعلان الفتاتين زواجهما آلاف التعليقات من قبل المغردين. الذين لم يرق لهم هذا التصرف” الدخيل” على المجتمع المصري وثقافته وتربيته الإسلامية الملتزمة التي لا تقبل مثل هذا “الشذوذ”.

وفي السياق ذاته، انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لفتاة تدعى “أمنية شوقى”. وهي واحدة من الفتيات التي ظهرت صورها على الأكونت تحت اسم “ريم محسن”. معلنة في المقطع نفي صلتها بالحساب الذي باسم ريم محسن بشكل كامل.

وقالت أمنية شوقي عبر حسابها بموقع انستجرام، الذى يحتوى على أكثر من 102 ألف متابع وأكثر من 644 منشور والتي تعمل ميكاب أرتست وفقا للوصف حسابها. أنها ستذهب للنائب العام وتقدم في الصحف التي قامت بنشر الخبر عنها ونشروا صورها.

وأوضحت أنها أخذت “سكرين فيديو” لكل شخص قام بنشر هذا الأمر وشهر بها، لتقدمها لشرطة المباحث الالكترونية بشكل فوري.

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