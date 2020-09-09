“شاهد” مصري يتجاوز الحدود ويثير جدلاً واسعاً بالكويت.. تعامل معها وكأنها محافظة تابعة للسيسي!

فجر وافد مصري موجة غضب بين المواطنين الكويتيين بعد تعامله مع بلادهم وكأنها محافظة تابعة لمصر، وباباً مفتوحاً لاستيطانهم فيها.

وظهر المصري بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يدعو المصريين الذين يريدون الحصول على تأشيرة للكويت بالاتصال به، مضيفاً:” أي أحد في مصر يريد المجيئ إلى الكويت، أو أي شخص في الكويت يبحث عن شغل آخر، ياريت يكلمني، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونساعده”.

هكذا يدخل المصريين الكويت الباب مفتوح للاستيطان في الكويت

كانها محافظة تابعة مصر

مصري يقول من يريد فيزا يتصل فيه pic.twitter.com/esPRjhOGbv — بارق (@bareq400) September 8, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي جدد غضبهم تجاه الجالية المصرية، فكتب مغرد: “لله ياخذكم اخذ عزيز مقتدر يا قليلين الحيا والكرامه قاعدين اشكره يكسرون القوانين ويوثقون كسرهم للقوانين لا حسيب ولا رقيب والكويتيين الشرفاء ظبط وإحضار وتسكير حسابات وتكميم أفواه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم”.

الله ياخذكم اخذ عزيز مقتدر يا جليلين الحيا والكرامه قاعدين اشكره يكسرون القوانين ويوثقون كسرهم للقوانين لا حسيب ولا رقيب والكويتيين الشرفاء ظبط وإحضار وتسكير حسابات وتكميم أفواه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم😳😡🤲https://t.co/5zmjyZHJPz — لكويت امي اميرها ابوي اللهم احفظهم وانت خير الحافظ (@QydCWuUVMcxgBKg) September 9, 2020

وكتب سيف الجوينان: “المصري لايكون مدير بالخدمة المدنية، شكله واثق من نفسه لاوالله عارف شنو وضع البلد، رايح فيها الي بنغالي وإيراني والحرامية يسرحون ويمرحون عليك بالعافيه أخي المصري “.

المصري لايكون مدير بالخدمه المدنيه شكله واثق من نفسه لاوالله عارف شنو وضع البلد رايح فيها الي بنغالي وإيراني والحراميه يسرحون ويمرحون عليك بالعافيه أخي المصري 👍👍 https://t.co/AZnhxmMbJL — سيف الجوينان (@algwenan) September 9, 2020

ووجه آخر رسالة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح، قال فيها: “سكوتك على هالشي يعني تعتبر متعاون معاهم وهم تعتبر عاجبك الوضع واهو وسارة شلبي قاعدين يلعبون بالديره وانتو ساكتين لي متى اضرب بيد من حديد ضدهم وهذيله هم ساس البلاء ويعتبرون من تجار الاقامات”.

@AnasALsaleh سكوتك على هالشي يعني تعتبر متعاون معاهم وهم تعتبر عاجبك الوضع واهو وسارة شلبي قاعدين يلعبون بالديره وانتو ساكتين لي متى اضرب بيد من حديد ضدهم وهذيله هم ساس البلاء ويعتبرون من تجار الاقامات https://t.co/NebO5wyPdH — 🇰🇼🇰🇼كويتي وافتخر 🇰🇼🇰🇼 (@talal_saab) September 8, 2020

وسخر محمد بن غيام بتعليقه قائلاً: ” استاذ انا كويتي وعايز وظيفة ممكن تساعدني”.

استاذ انا كويتي وعايز وظيفة ممكن تساعدني https://t.co/qN50AmYmMg — محمد بن غيام (@talal_alm59) September 8, 2020

وتساءل آخر قائلاً: “تتوقعون منو واسطته؟ و ووين يوظفهم؟ يبيله واحد يعرف يتكلم مصري يكلمه و ياخذ التفاصيل”.

تتوقعون منو واسطته؟ و ووين يوظفهم؟ يبيله واحد يعرف يتكلم مصري يكلمه و ياخذ التفاصيل https://t.co/CtQ3kIZnAY — Daddy (@Daddy80545087) September 8, 2020

وكان الخلاف الكويتي – المصري، قد أخذ منحى آخر على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أطلق ناشطون كويتيون وسم #طرد_المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

يذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.

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