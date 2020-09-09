الوافد المصري
الوافد المصري
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“شاهد” مصري يتجاوز الحدود ويثير جدلاً واسعاً بالكويت.. تعامل معها وكأنها محافظة تابعة للسيسي!

كتب وطن
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فجر موجة غضب بين المواطنين بعد تعامله مع بلادهم وكأنها محافظة تابعة لمصر، وباباً مفتوحاً لاستيطانهم فيها.

 

وظهر المصري بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يدعو المصريين الذين يريدون الحصول على تأشيرة للكويت بالاتصال به، مضيفاً:” أي أحد في يريد المجيئ إلى ، أو أي شخص في يبحث عن شغل آخر، ياريت يكلمني، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونساعده”.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي جدد غضبهم تجاه الجالية المصرية، فكتب مغرد: “لله ياخذكم اخذ عزيز مقتدر يا قليلين الحيا والكرامه قاعدين اشكره يكسرون القوانين ويوثقون كسرهم للقوانين لا حسيب ولا رقيب والكويتيين الشرفاء ظبط وإحضار وتسكير حسابات وتكميم أفواه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم”.

 

وكتب سيف الجوينان: “المصري لايكون مدير بالخدمة المدنية، شكله واثق من نفسه لاوالله عارف شنو وضع البلد، رايح فيها الي بنغالي وإيراني والحرامية يسرحون ويمرحون عليك بالعافيه أخي المصري “.

 

ووجه آخر رسالة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ، قال فيها: “سكوتك على هالشي يعني تعتبر متعاون معاهم وهم تعتبر عاجبك الوضع واهو وسارة شلبي قاعدين يلعبون بالديره وانتو ساكتين لي متى اضرب بيد من حديد ضدهم وهذيله هم ساس البلاء ويعتبرون من تجار الاقامات”.

 

وسخر محمد بن غيام بتعليقه قائلاً: ” استاذ انا كويتي وعايز وظيفة ممكن تساعدني”.

 

وتساءل آخر قائلاً: “تتوقعون منو واسطته؟ و ووين يوظفهم؟ يبيله واحد يعرف يتكلم مصري يكلمه و ياخذ التفاصيل”.

 

وكان الخلاف الكويتي – المصري، قد أخذ منحى آخر على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أطلق ناشطون كويتيون وسم ، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

 

يذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.

 

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