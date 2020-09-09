“شاهد” ما فعله مدراء وافدون مع سعوديات اضطررن للعمل “للأكل بالحلال” يفجر موجة غضب وانتفاضة لترحيلهم

أثار مقطع فيديو ومجموعة من الصور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنات سعوديات يقمن بأعمال نظافة في إحدى المحلات التجارية، حالة جدل واسعة بين المغردين والنشطاء، الذين أطلقوا بدورهم حملة طالبوا فيها بمحاسبة من تسبب في “إهانة” المرأة السعودية بهذا الشكل.

ودشن الناشطون وسماً بعنوان “#شركه_تهين_الموظفات_السعوديات”، تصدر قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالسعودية.

ويظهر من مقطع الفيديو والصور المتداولة، عاملات نظافة أثناء قيامهن بالتنظيف داخل أحد محلات الشركة، بينما قام موظف آخر بتصويرهن وإرسال الصور والفيديو إلى مجموعة خاصة بالعمل عبر تطبيق “واتساب”.

من أهم إنجازات معالي وزير الموارد البشرية والخدمة الاجتماعيه #شركه_تهين_الموظفات_السعوديات pic.twitter.com/FgFN4fS45Z — الفارس (@orxkrdj3oHfMIvv) September 9, 2020

#شركه_تهين_الموظفات_السعوديات مطالبات بمحاسبة موظفين في إحدى الشركات بعد قيام أحدهم بتصوير موظفتين سعوديتين أثناء قيامهن بتنظيف المحل وإرسالها في قروب العمل، ووزارة الموارد البشرية تحقق في الواقعة تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات النظامية. pic.twitter.com/tDeFIAekC3 — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) September 9, 2020

وطالب النشطاء عبر الوسم السلطات المعنية في السعودية بالتدخل العاجل، معتبرين تداول تلك الصور إهانة للمرأة السعودية أثناء تأدية عملها مهما كان نوعه.

-فريد علي

-محمد عرفان

-أنتوني الراشد عار علينا إذا لم يتم ترحيلهم فوراً أما أنتم ياوزارتنا الموقّرة @HRSD_SA فليس هذا مكان المرأة الّتي عملت الدولة لتمكينها في القطاع الحكومي والخاص آخر الزمن أنتوني وشلّة مقيمين يعاملون السعودية كعاملة نظافة#شركه_تهين_الموظفات_السعوديات pic.twitter.com/KfmLqZKpDc — رائد الزهراني (حساب بديل) (@raed_zh70) September 9, 2020

#شركه_تهين_الموظفات_السعوديات عساكم مبسوطين ياوزارة العمل . — rema (@rema11787934) September 9, 2020

وتعقيباً على المقطع والصور، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر صفحتها في موقع “تويتر”، إن فرق التفتيش بالوزارة تحقق في مقطع فيديو أظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة.

وبحسب ما أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة ناصر الهزاني خلال تغريدة له أنه “إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن إساءة للموظفات، فإن التحقيق يتم حاليا من قبل فرق التفتيش، وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقا للنظام”.

إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام. — متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) September 9, 2020

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة ايضاً تفاعلت اليوم مع مقطع فيديو وثق اعتداء موظف أجنبي على موظفة سعودية في إحدى الشركات، مما ولد حالة من الغضب والجدل الكبيرة عبر مواقع التواصل.

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