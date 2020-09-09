سعوديات
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حياتنا

“شاهد” ما فعله مدراء وافدون مع سعوديات اضطررن للعمل “للأكل بالحلال” يفجر موجة غضب وانتفاضة لترحيلهم

كتب وطن
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أثار مقطع فيديو ومجموعة من الصور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنات يقمن بأعمال نظافة في إحدى المحلات التجارية، حالة جدل واسعة بين المغردين والنشطاء، الذين أطلقوا بدورهم حملة طالبوا فيها بمحاسبة من تسبب في “إهانة” المرأة بهذا الشكل.

 

ودشن الناشطون وسماً بعنوان “#شركه_تهين_الموظفات_السعوديات”، تصدر قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالسعودية.

 

ويظهر من مقطع الفيديو والصور المتداولة، عاملات نظافة أثناء قيامهن بالتنظيف داخل أحد محلات الشركة، بينما قام موظف آخر بتصويرهن وإرسال الصور والفيديو إلى مجموعة خاصة بالعمل عبر تطبيق “واتساب”.

 

وطالب النشطاء عبر الوسم السلطات المعنية في السعودية بالتدخل العاجل، معتبرين تداول تلك الصور إهانة للمرأة السعودية أثناء تأدية عملها مهما كان نوعه.

 

 

وتعقيباً على المقطع والصور، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر صفحتها في موقع “تويتر”، إن فرق التفتيش بالوزارة تحقق في مقطع فيديو أظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة.

 

وبحسب ما أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة ناصر الهزاني خلال تغريدة له أنه “إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن إساءة للموظفات، فإن التحقيق يتم حاليا من قبل فرق التفتيش، وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقا للنظام”.

 

 

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة ايضاً تفاعلت اليوم مع مقطع فيديو وثق اعتداء موظف أجنبي على موظفة سعودية في إحدى الشركات، مما ولد حالة من الغضب والجدل الكبيرة عبر مواقع التواصل.

 

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