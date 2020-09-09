“شاهد” المنتجات الإسرائيلية تغزو أسواق الإمارات علانية وتل أبيب تتباهى بـ”ابن إسرائيل البار” في أبوظبي

أثارت صور متداولة لبضائع إسرائيلية تباع في أسواق الإمارات جدلا واسعا على مواقع التواصل، بينما يأتي ذلك عقب اتفاقية التطبيع التي عقدها ابن زايد مؤخرا مع الكيان المحتل في خطوة أثارت عاصفة غضب ضده.

صفحة “إسرائيل بالعربية” الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية على تويتر، نشرت صورا لملابس صناعة إسرائيلية معروضة في الإمارات.

تداول عدد من النشطاء صورة لهذا القميص المكتوب عليه باللغة العبرية ويباع في الإمارات pic.twitter.com/62cIoeLCsT — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 9, 2020

ونشرت الصفحة وفق ما رصدته (وطن) صورة لملابس مخصصة للأطفال مكتوب عليها بالعبرية “أمي تعرف كل شيء.. رجاء اسألوا أبي”.

وأشارت إلى أن الملابس المعروضة تباع في الإمارات، دون أن تحدد مكان بيعها بالتحديد أو السوق الذي يبيعه.

وفي وقت سابق، قال وزير إسرائيلي، إنه يتوقع أن يبلغ حجم التجارة بين أبوظبي وتل أبيب 4 مليارات دولار سنويا.

ويشار إلى أن ذلك يأتي بعد أقل من شهر واحد على إعلان الإمارات و(إسرائيل) تطبيع العلاقات بينهما، في خطوة أثارت جدلا واسعا ورفضا فلسطينيا قاطعا.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت الإمارات إلغاء المقاطعة الاقتصادية لـ(إسرائيل) وقال مسؤولون من البلدين إنهم يدرسون التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والطب والسياحة والتكنولوجيا والاستثمار المالي.

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