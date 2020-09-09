بضائع إسرائيلية
بضائع إسرائيلية
الهدهد

“شاهد” المنتجات الإسرائيلية تغزو أسواق الإمارات علانية وتل أبيب تتباهى بـ”ابن إسرائيل البار” في أبوظبي

كتب وطن
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أثارت صور متداولة لبضائع إسرائيلية تباع في أسواق جدلا واسعا على مواقع التواصل، بينما يأتي ذلك عقب اتفاقية التي عقدها ابن زايد مؤخرا مع الكيان المحتل في خطوة أثارت عاصفة غضب ضده.

 

صفحة “ بالعربية” الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية على تويتر، نشرت صورا لملابس صناعة إسرائيلية معروضة في الإمارات.

 

 

ونشرت الصفحة وفق ما رصدته (وطن) صورة لملابس مخصصة للأطفال مكتوب عليها بالعبرية “أمي تعرف كل شيء.. رجاء اسألوا أبي”.

 

وأشارت إلى أن الملابس المعروضة تباع في الإمارات، دون أن تحدد مكان بيعها بالتحديد أو السوق الذي يبيعه.

 

وفي وقت سابق، قال وزير إسرائيلي، إنه يتوقع أن يبلغ حجم التجارة بين وتل أبيب  4 مليارات دولار سنويا.

 

ويشار إلى أن ذلك يأتي بعد أقل من شهر واحد على إعلان الإمارات و(إسرائيل) تطبيع العلاقات بينهما، في خطوة أثارت جدلا واسعا ورفضا فلسطينيا قاطعا.

 

ومنذ ذلك الحين، أعلنت الإمارات إلغاء المقاطعة الاقتصادية لـ(إسرائيل) وقال مسؤولون من البلدين إنهم يدرسون التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والطب والسياحة والتكنولوجيا والاستثمار المالي.

 

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