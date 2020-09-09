تفاصيل مخطط “خبيث” لابن زايد بدعم من ترامب للضغط على السلطان هيثم بن طارق.. ما علاقة قطر؟

كشفت مجموعة “صوفان” للاستشارات الأمنية والعسكرية، أن الإمارات والولايات المتحدة عازمتان على الضغط على السلطان هيثم بن طارق من أجل دفعها للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وتحدثت المجموعة بحسب وكالات أن الإمارات ومعها الولايات المتحدة، تمارسان ضغوطاً كبيرة على السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ، من أجل تطبيع العلاقات مع الصهاينة، وعزل السلطنة عن قطر أكثر فأكثر.

وذكرت المجموعة في تقرير لها، أن الإمارات ستمارس ضغوطًا على سلطنة عمان باعتبار أنها لا تمتلك احتياطات كبيرة من النفط والغاز ولا تعتمد على دعم سعودي مثل البحرين.

وأضافت المجموعة في تقريرها: “تُعدّ الإمارات من أكبر المستثمرين في عُمان، غير أنها وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغطان على السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وفي السياق ذاته، لفتت المجموعة إلى ضغوط متزايدة تمارس على مسقط كي تبتعد الأخيرة عن إيران، لكنها استبعدت في الوقت نفسه أن تؤدي هذه الضغوط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكدت المجموعة، أن السلطان هيثم بن طارق لم يعط أي مؤشر يفيد بأنه سيتبنى سياسة مختلفة عن سلفه حيال إيران، وبأن سياسة مسقط دائمًا ما استندت الى التواصل مع إيران.

وختمت المجموعة تقريرها بالقول أن “عُمان تستمر بلعب دور محوري في جمع الولايات المتحدة وإيران على طاولة المفاوضات بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة”.

ويشار إلى أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أكد خلال افتتاح اجتماعات الدورة العادية الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية اليوم، الأربعاء، أن السلطنة تؤمن إيمانًا راسخًا بدعم جهود ومبادرات السلام في المنطقة ودعمها الثابت للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقهم الإنساني في تقرير المصير، وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع “البوسعيدي” في كلمة السلطنة عبر الاتصال المرئي التي قام بإلقائها خلال الاجتماع إنه “لا يمكن تحقيق سلام شامل وعادل ودائم بين الدول العربية وإسرائيل، بدون حل الدولتين المبني على مبدأ الأرض مقابل السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف: “في الوقت الذي نحترم فيه حق الدول السيادي في اتخاذ ما تراه مناسبًا لتحقيق مصالحها، فإننا نسترشد بمبادرة السلام العربية ونتمسك بها إطارًا مرجعيًا لتحقيق السلام المنشود، القائم على أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وفي سقوط عربي مدوي جديد فيما يخص القضية الفلسطينية أسقطت الدول العربية مشروع قرار قدمته فلسطين، باجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في الدورة 154، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان المحتل.

وقال السفير الفلسطيني مهند عكلوك، إن فلسطين أصرت على أن يرد في فقرة من فقرات القرار، إدانة الخروج من مبادرة السلام العربية، وهو طلب فلسطيني من جامعة الدول العربية.

“عكلوك” تابع في تصريحات صحفية: “في الدورة 154 لاجتماع الوزاري العربي برئاسة فلسطين، وعند نقاش إضافة بند مشروع فلسطين ضد التطبيع الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، استمر النقاش 3 ساعات”، لافتا إلى أن بعض الدول العربية رفضت تضمين هذه العبارة (إدانة الخروج عن القرارات العربية)”.

وأكد السفير الفلسطيني أن ذلك أدى إلى إسقاط البند الخاص بنقاش الإعلان الثلاثي، وسقط معه مشروع القرار المقدم من دولة فلسطين بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الجامعة العربية اعتمدت باقي القرارات التقليدية للقضية الفلسطينية، بما فيها “إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967″.

ويشار إلى أن الموقف العربي كان متوقعا، بعد أن مارست كل من السعودية والامارات، ضغوطات على العديد من الدول العربية خلال الاسبوعين الماضيين.

وقال ديبلوماسيون، إن الانقسام الكبير في الجامعة العربية، هو الاسوأ منذ عقود، بعد ان ارتفعت اصوات الانظمة المؤثرة في الجامعة، والتي تتبنى”التطبيع بلا شروط” مع كيان الاحتلال.

ويخشى أن هذا الموقف التخاذلي لمجلس وزراء الجامعة، أن يشجع دولا عربية على التسريع في خطى التطبيع، كما أن الموقف يشكل حالة خذلان لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

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