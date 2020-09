” MBC” تستفز مشاعر أمير سعودي وتثير جنونه بعد أن قدمت اسم تركي آل الشيخ على اسمه!

انتقد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، تقريراً فنياً عرضته قناة mbc4، حول ألبوم المطربة المصرية أنغام.

وجاء في التقرير أن أنغام تعاونت في ألبومها الجديد مع نخبة من الشعراء أبرزهم تركي آل الشيخ والأمير عبدالرحمن بن مساعد بالإضافة للأمير سعود بن عبدالله.

وأثار تقديم اسم آل الشيخ على الأمير ابن مساعد غضب الأخير الذي غرد عبر تويتر قائلاً: “الإخوة الأعزّاء المسؤولين عن هذا البرنامج في mbc4 أنزلوا الناس منازلهم شعرًا، على أقل تقدير فطريقة ترتيبكم للاسامي لا تصح لا شعرًا ولا سنًّا”.

وأضاف: “لو رأى الأخ العزيز تركي نفسه هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره “.

وكان المُفاجئ رد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، والذي رد على تغريدة الأمير قائلاً: “تقرير سيء ومعك حق أمير”.

وأثار موقف بن مساعد غضب السعوديين الذين رأوا أنه من الأولى أن يغضب على حال المواطن وحال المملكة بدلاً من الغضب بسبب تقديم وتأخير اسمه.

الله أكبر وين "المواطن الذي لا تهمه الألقاب" "المتواضع" "البسيط".

أهتز كيانك بس عشان ما حطوا اسمك في المقدمة

— JUST DO IT (@doit2doit) September 7, 2020