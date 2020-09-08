” MBC” تستفز مشاعر أمير سعودي وتثير جنونه بعد أن قدمت اسم تركي آل الشيخ على اسمه!

انتقد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، تقريراً فنياً عرضته قناة mbc4، حول ألبوم المطربة المصرية أنغام.

وجاء في التقرير أن أنغام تعاونت في ألبومها الجديد مع نخبة من الشعراء أبرزهم تركي آل الشيخ والأمير عبدالرحمن بن مساعد بالإضافة للأمير سعود بن عبدالله.

وأثار تقديم اسم آل الشيخ على الأمير ابن مساعد غضب الأخير الذي غرد عبر تويتر قائلاً: “الإخوة الأعزّاء المسؤولين عن هذا البرنامج في mbc4 أنزلوا الناس منازلهم شعرًا، على أقل تقدير فطريقة ترتيبكم للاسامي لا تصح لا شعرًا ولا سنًّا”.

وأضاف: “لو رأى الأخ العزيز تركي نفسه هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره “.

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الإخوة الأعزّاء المسؤولين عن هذا البرنامج في mbc4 :

أنزلوا الناس منازلهم ( شعرًا )على أقل تقدير فطريقة ترتيبكم للأسامي لا تصح لاشعرًا ولا سنًّا ..

ولو رأى الأخ العزيز تركي نفسه هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره.. — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 7, 2020

وكان المُفاجئ رد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، والذي رد على تغريدة الأمير قائلاً: “تقرير سيء ومعك حق أمير”.

تقرير سيء ومعك حق امير — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 7, 2020

وأثار موقف بن مساعد غضب السعوديين الذين رأوا أنه من الأولى أن يغضب على حال المواطن وحال المملكة بدلاً من الغضب بسبب تقديم وتأخير اسمه.

الله أكبر وين "المواطن الذي لا تهمه الألقاب" "المتواضع" "البسيط".

أهتز كيانك بس عشان ما حطوا اسمك في المقدمة — JUST DO IT (@doit2doit) September 7, 2020

تركي وناسة

أعلى منك منزلة وأرفع منك قدراً لدى الملك و ولي عهده ياسمو الغفير،

ولن يشفع لك كونك من أحفاد المؤسس، لأن عهد الحزم والعزم لايعترف إلا بالكفاءات، لا المسمّيات👌 — عبدالله الوذين (@abqatar) September 7, 2020

الله من قلة الصنعة ابك شوف مطالب ابناء البلد من وظائف ومن الإسكان — 💡خالد (@mk____2030) September 7, 2020

ضيعتونا وضيعتو طموحنا — 💡خالد (@mk____2030) September 7, 2020

يارجل قدموا عليكم انغام كلكم وانت زعلان على شان تركي 😂😂😂 — ابو توق (@walid_hail) September 7, 2020

وفي سياق متصل، انتهت أنغام من تسجيل أغنيات ألبومها الخليجي الجديد والذى يحمل اسم “مزح”، حيث نشرت صورة عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “الماستر جاهز ألبومي الخليجي الجديد مزح”.

يذكر أن أنغام طرحت أغنية جديدة بعنوان “بحبك وبرتاحلك”، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، بعد يومين من طرحها على تطبيق “تيك توك.

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