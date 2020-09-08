عبدالرحمن بن مساعد
عبدالرحمن بن مساعد
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” MBC” تستفز مشاعر أمير سعودي وتثير جنونه بعد أن قدمت اسم تركي آل الشيخ على اسمه!

كتب وطن
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انتقد الأمير السعودي ، تقريراً فنياً عرضته قناة mbc4، حول ألبوم المطربة المصرية أنغام.

 

وجاء في التقرير أن أنغام تعاونت في ألبومها الجديد مع نخبة من الشعراء أبرزهم والأمير عبدالرحمن بن مساعد بالإضافة للأمير .

 

وأثار تقديم اسم آل الشيخ على الأمير ابن مساعد غضب الأخير الذي غرد عبر تويتر قائلاً: “الإخوة الأعزّاء المسؤولين عن هذا البرنامج في mbc4 أنزلوا الناس منازلهم شعرًا، على أقل تقدير فطريقة ترتيبكم للاسامي لا تصح لا شعرًا ولا سنًّا”.

 

وأضاف: “لو رأى الأخ العزيز تركي نفسه هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره “.

 

وكان المُفاجئ رد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، والذي رد على تغريدة الأمير قائلاً: “تقرير سيء ومعك حق أمير”.

 

وأثار موقف بن مساعد غضب السعوديين الذين رأوا أنه من الأولى أن يغضب على حال المواطن وحال المملكة بدلاً من الغضب بسبب تقديم وتأخير اسمه.

 

وفي سياق متصل، انتهت أنغام من تسجيل أغنيات ألبومها الخليجي الجديد والذى يحمل اسم “مزح”، حيث نشرت صورة عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “الماستر جاهز ألبومي الخليجي الجديد مزح”.

 

يذكر أن أنغام طرحت أغنية جديدة بعنوان “بحبك وبرتاحلك”، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، بعد يومين من طرحها على تطبيق “تيك توك.

 

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