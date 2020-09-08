وثّق ذلك بالتصوير! .. عسكري كويتي استدرج صديقته إلى شقته وهذا ما فعله بها!

اعترف وكيل عريف يعمل في أحد قطاعات وزارة الداخلية الكويتية في تحقيقات أجرتها معه الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيامه بتصوير صديقته والاعتداء عليها برضاها، ونفى أن يكون قد قام بسرقة المدعية.

وتم توجيه تهم هتك العرض والشروع في التشهير وإساءة استخدام الهاتف للعسكري.

وتقدمت فتاة إلى أحد مخافر محافظة حولي وقالت إن عسكريا اعتدى عليها عنوة وقام بتصويرها خلال الاعتداء إلى جانب سرقتها، وذلك بعد ان استدرجها إلى شقته في المحافظة.

ونقلت صحيفة “الأنباء” عن مصدر أمني قوله إن رجال الأمن قاموا بضبط المتهم داخل نقطة أمنية يعمل بها وتم اقتياده الى المباحث وبمواجهته بما ادعت به المدعية أقر بأنه على علاقة بالمجني عليها من 6 سنوات وأن خلافا وقع بينهما واعتدى عليها بالضرب ولكنه نفى أن يكون قد أقدم على سرقتها.