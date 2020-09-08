مجتدات سعوديات
مجتدات سعوديات
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“نعم خير وش تبي داخل بلادنا”.. “شاهد” ماذا حصل لهذا السعودي بعدما سخر من تجنيد السعوديات!

كتب وطن
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ألقت الجهات الأمنية بالسعودية القبض على مواطن سخر من دخول الفتيات السعوديات للمجال العسكري.

 

وذكر حساب “الأمن العام” بتغريدة رصدتها “وطن” عبر “تويتر” أن شرطة منطقة أحالت الشاب الثلاثيني إلى الجهة المختصة من أجل إكمال اللازم تجاهه.

 

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا الفيديو الذي تم تصويره من خلال “تيك توك”، ويظهر خلاله الشاب وهو يضع صورة فتاة ترتدي زي عسكري، ويبدأ بالسخرية من الفتيات قائلاً: “تخيلوا البنات بالتجنيد، نعم خير وش تبي داخل بلادنا، ترى حدك سخيف اطلع برة”.

 

وأعلنت وزارة الدفاع العام الماضي فتح باب التجنيد للنساء الراغبات في دخول السلك العسكري عبر 4 رتب، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة.

 

وقالت الوزارة في بيان آنذاك: “تعلن وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب)”.

 

وأوضحت الدفاع السعودية أنه “على الراغبات بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد”.

 

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