“نعم خير وش تبي داخل بلادنا”.. “شاهد” ماذا حصل لهذا السعودي بعدما سخر من تجنيد السعوديات!

ألقت الجهات الأمنية بالسعودية القبض على مواطن سخر من دخول الفتيات السعوديات للمجال العسكري.

وذكر حساب “الأمن العام” بتغريدة رصدتها “وطن” عبر “تويتر” أن شرطة منطقة القصيم أحالت الشاب الثلاثيني إلى الجهة المختصة من أجل إكمال اللازم تجاهه.

شرطة منطقة القصيم : القبض على شخص أساء لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية . pic.twitter.com/LR0aQll2V5 — الأمن العام (@security_gov) September 7, 2020

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا الفيديو الذي تم تصويره من خلال “تيك توك”، ويظهر خلاله الشاب وهو يضع صورة فتاة ترتدي زي عسكري، ويبدأ بالسخرية من الفتيات قائلاً: “تخيلوا البنات بالتجنيد، نعم خير وش تبي داخل بلادنا، ترى حدك سخيف اطلع برة”.

النيابة العامة في #السعودية :

باشرنا التحقيق مع شخص أساء إلى الملتحقات بالقطاعات الأمنية العسكرية pic.twitter.com/QuWqI4s75x — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 7, 2020

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية العام الماضي فتح باب التجنيد للنساء الراغبات في دخول السلك العسكري عبر 4 رتب، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان آنذاك: “تعلن وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب)”.

وأوضحت الدفاع السعودية أنه “على الراغبات بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد”.

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