ما علاقة الشاذ جورج نادر؟.. مغرد شهير يكشف أسباب خوف ابن زايد الذهاب لواشنطن لتوقيع اتفاق العار

كشف مغرد قطري شهير، السبب الذي دفع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الاستعداد لزيارة إسرائيل، في الوقت الذي لم يذهب فيه إلى واشنطن لتوقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي واكتفى بإرسال شقيقه عبدالله بن زايد.

وقال المغرد القطري “بوغانم”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “موافقة محمد بن زايد على الذهاب لإسرائيل قريباً من أجل التطبيع وعدم ذهابه إلى أمريكا للتوقيع على وثيقة التطبيع تأتي كتخفيف ضغط إعلامي على ترامب وقضية بن زايد مع صديق الارتباط بينهم جورج نادر المتهم في قضية الشذوذ الجنسي مع الأطفال، وترامب في مرحلة انتخابات ولا يريد أي شيء يعطل ترشحه”.

وأضاف بوغانم: “الأمر الآخر محمد بن زايد مطلوب للأمن الأمريكي وهو لا يمتلك حصانة دولية بصفته ولي عهد إمارة فقط لا أكثر، ويخشى أن يتعرض للتحقيق أو للحرج الإعلامي وهو بروحه لوح، لذلك المقربين منه هم من نصحوه بعدم الذهاب لأمريكا”.

وتابع بوغانم: “أخيراً محمد بن زايد يحاول أن ينأى بشكل جزئي بأن قرار التطبيع مع إسرائيل ليس قراره هو وحده .. بل تمت مشاركته مع اصحاب القرار داخل الامارات يحاول يستخدم أسلوب أنا موافق وراضي وعطيتكم أمر بس مش بروحي اللي وافقت انتوا بعد كنتوا موافقين معاي يحاول ان يجعل الموافقه بالاجماع”.

الجدير ذكره، أنه من المقرر أن توقع الإمارات وإسرائيل الثلاثاء المقبل اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي والذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية، حيث ستجري المراسم في البيت الأبيض بحضور وزير خارجية الإماراتي عبدالله بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، انتشر فيديو ينشر لأول مرة لولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد، رفقة مستشاره السابق جورج نادر ـ الذي قضت محكمة أمريكية الشهر الماضي بسجنه 10 سنوات، بعدما أدانته بـ”حيازة مواد إباحية لأطفال واستغلالهم جنسياً” ـ في صحراء أبوظبي وأثار الفيديو جدلا واسعا.

المقطع الذي أوضح ناشروه أن يعرض لأول مرة أظهر ابن زايد في رحلة خاصة بصحراء ابوظبي، مع جورج نادر حيث كانا يقومان بالصيد وظهر جورج بجانب السيارة على الرمال.

Abu Dhabi's Crown Prince MbZ was with George Nader on a hunting trip in UAE.

George Nader -the child sex offender & close friend of MbZ who meddled in US elections (funneling UAE/Russian money to Trump campaign) @JackPosobiec @gatewaypundit @DrDenaGraysonpic.twitter.com/GPlxGQTRHE

— Facts Check (@factscheck_) July 25, 2020