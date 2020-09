“لا نعرف حتى الآن ماذا حصل لجثة خاشقجي”.. تركيا تشكك في مصداقية قضاء “مزرعة آل سعود” وهذا ما قالته

أثار الحكم الصادر عن محكمة سعودية بحق المتهمين في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول قبل نحو عامين ردود أفعال متباينة، فيما اكتفت عائلته بالإشادة بالحكم القضائي.

وأول ردود الأفعال كانت من الرئاسة التركية، التي أكدت أن الحكم الذي أصدرته المحكمة السعودية لم يحقق توقعات تركيا والمجتمع الدولي، داعيةً السلطات السعودية إلى التعاون في التحقيق الذي تجريه أنقرة.

فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أكد ذلك عبر سلسلة من التغريدات على تويتر، رصدتها “وطن”، قال فيها إن “الحكم النهائي الصادر عن محكمة سعودية بخصوص إعدام خاشقجي فشل في تحقيق توقعات تركيا والمجتمع الدولي”.

The final verdict that a Saudi court issued today regarding journalist Jamal Khashoggi’s execution inside the Kingdom’s consulate in Istanbul, Turkey fell short of meeting the expectations of Turkey and the international community.

أضاف ألتون: “لا نعرف حتى الآن ماذا حصل لجثة خاشقجي، من أراد قتله وما إذا كان هناك متعاونون محليون، الأمر الذي يضع قيد الشك مصداقية العمليات القانونية في السعودية”.

We still don’t know what happened to Khashoggi’s body, who wanted him dead or if there were local collaborators – which casts doubt on the credibility of the legal proceedings in KSA.

We urge the Saudi authorities to cooperate with the ongoing murder investigation in Turkey.

