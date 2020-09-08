Galleryالهدهد

على سرير وبـ”بيجامة النوم” .. عارضة أزياء اسرائيلية تمارس التطبيع مع صديقتها علناً في صحراء الإمارات!

كتب وطن
0

في الوقت الذي تتسارع فيه عجلة بين وإسرائيل وتبادل الوفود، بدأت تظهر للعلن بعض نتائج ذلك .

وأجرت بـ”بيجامة النوم” مع عارضة أزياء أخرى تُدعى “أنستاسيا” وتقيم في دبي، لصالح علامة “فيكس” التجارية الإسرائيلية الخاصة بالملابس الداخلية والنسائية.

ونُظمت جلسة التصوير على سرير على رمال دبي .

وعمدت العارضتان إلى التقاط صور لهما وهما يرفعان العلم الإماراتي والإسرائيليّ.

#صور| على سرير صحراوي وببجامة النوم .. عارضة الأزياء الإسرائيلية "ماي تاغر" خلال جلسة تصوير في #دبي بـ #الإمارات، مع عارضة أزياء أخرى مقيمة هناك.هذا هو التطبيع الذي رمى الإماراتيون أنفسهم عليه!!؟

Gepostet von watan am Dienstag, 8. September 2020

والثلاثاء (8/9/2020) وصلت بعثة اقتصادية إسرائيلية، إلى الإمارات للقاء رجال أعمال ومسؤولين، لبحث الاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك.

والإثنين (7/9/2020) نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إنه سيصل وفد رسمي من الإمارات إلى إسرائيل يوم 22 من الشهر الجاري.

وكان وفد إسرائيلي وصل أبو ظبي، نهاية أغسطس/آب الماضي، وعقد على مدى يومين محادثات مع مسؤولين إماراتيين.

وقال رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية الإماراتية إن ولي عهد أبو ظبي سيزور إسرائيل قريبا، وأن اتفاق التطبيع سيوقع الشهر الجاري.

وذكر في تصريحاتٍ لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه في حال اندلعت حرب في فإن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل لن تتأثر.

وفي 13 أغسطس الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

 

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” شقيق حسين الجسمي “ترك أفخاذ الفنانات” وهاجم…

تقارير

تقرير بريطاني يكشف التفاصيل كاملة.. ابن سلمان فقد الأمان ولا يستطيع النوم بسلام لهذه…

تقارير

الإمارات ستصفق لو حرقت إسرائيل غزة.. مسؤول إماراتي يصدم “ابن زايد” بما…

الهدهد

“شاهد” شيخ إماراتي “خلع سرواله” لإرضاء ابن زايد وهذا ما قاله…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.