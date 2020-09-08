على سرير وبـ”بيجامة النوم” .. عارضة أزياء اسرائيلية تمارس التطبيع مع صديقتها علناً في صحراء الإمارات!

في الوقت الذي تتسارع فيه عجلة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل وتبادل الوفود، بدأت تظهر للعلن بعض نتائج ذلك التطبيع .

وأجرت عارضة الأزياء الإسرائيلية “ماي تاغر” جلسة تصوير بـ”بيجامة النوم” مع عارضة أزياء أخرى تُدعى “أنستاسيا” وتقيم في دبي، لصالح علامة “فيكس” التجارية الإسرائيلية الخاصة بالملابس الداخلية والنسائية.

ونُظمت جلسة التصوير على سرير على رمال دبي .

وعمدت العارضتان إلى التقاط صور لهما وهما يرفعان العلم الإماراتي والإسرائيليّ.

#صور| على سرير صحراوي وببجامة النوم .. عارضة الأزياء الإسرائيلية "ماي تاغر" خلال جلسة تصوير في #دبي بـ #الإمارات، مع عارضة أزياء أخرى مقيمة هناك.هذا هو التطبيع الذي رمى الإماراتيون أنفسهم عليه!!؟ Gepostet von watan am Dienstag, 8. September 2020

والثلاثاء (8/9/2020) وصلت بعثة اقتصادية إسرائيلية، إلى الإمارات للقاء رجال أعمال ومسؤولين، لبحث الاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك.

والإثنين (7/9/2020) نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إنه سيصل وفد رسمي من الإمارات إلى إسرائيل يوم 22 من الشهر الجاري.

وكان وفد إسرائيلي وصل أبو ظبي، نهاية أغسطس/آب الماضي، وعقد على مدى يومين محادثات مع مسؤولين إماراتيين.

وقال رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية الإماراتية علي النعيمي إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد سيزور إسرائيل قريبا، وأن اتفاق التطبيع سيوقع الشهر الجاري.

وذكر في تصريحاتٍ لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه في حال اندلعت حرب في غزة فإن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل لن تتأثر.

وفي 13 أغسطس الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.