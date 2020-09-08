عبيد الوسمي يتوعد “القلة الساقطة” بعد إطلاق سراحه بكفالة.. نبش ملف الفساد بالديوان الأميري وعبدالله النفيسي متضامن معه

أمرت النيابة العامة في الكويت اليوم، الثلاثاء، بإخلاء سبيل النائب السابق والأكاديمي الكويتي “عبيد الوسمي”، بكفالة قدرها “ألف دينار كويتي، في الشكوى المقدمة ضده من الديوان الأميري.

وكان الديوان الأميري الكويتي اتهم في وقت سابق الأكاديمي عبيد الوسمي بإصدار اتهامات بلا دليل، وإساءات للدولة، لتصدر النيابة بعدها يوم أمس الاثنين، أمراً بضبطه وإحضاره بشكل فوري.

حيث نشر الوسمي تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر قال فيها بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً “مهذبا” من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بشأن صدور مذكرة ضبط وإحضار بحقه من النيابة العامة، ويجب حضوره اليوم صباحاً لمقر الإدارة لعرضه على النيابة.

تلقيت اتصال هاتفي(مهذب)قبل قليل من الادارة العامة للمباحث الجنائية بشان صدور مذكرة ضبط وإحضار من النيابة العامة و حضوري صباحاً لمبنى الادارة لعرضي على النيابة وكنت اتمنى من النائب العام استدعائي للحضور ولو (هاتفيا )بدلا من اجراء الضبط والاحضار الذي علمت به القبس قبلي ب ٥ ساعات ! — د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) September 7, 2020

وكان الوسمي قد نشر تغريدة قبل عدة أيام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل “تويتر”، وصف فيها الديوان الأميري في الكويت بأنه “الجهاز المركزي للفساد والإفساد ورعاية الفاسدين”.

بالمختصر المفيد: (ادناه)هو الجهاز المركزي للفساد والإفساد ورعاية الفاسدين واي نهج إصلاح(يوجب)إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة وشفافة في اعمال وأنشطة مسؤولي هذا الكيان(السياسية والمالية والإدارية والإجتماعية خلال العشر سنوات الاخيرة)من قياديين ومستشارين وإداريين غير ذلك

كلام …فاضي pic.twitter.com/PQHT9yfEU0 — د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) August 21, 2020

كما وطالب النائب السابق بـضرورة “إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة وشفافة في أعمال وأنشطة مسئولي هذا الكيان”، في إشارة منه عن الديوان الأميري الكويتي.

وقال الوسمي في تغريدته ما نصّه: “بالمختصر المفيد أدناه هو الجهاز المركزي للفساد والإفساد ورعاية الفاسدين وأي نهج إصلاح(يوجب)إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة وشفافة في أعمال وأنشطة مسئولي هذا الكيان(السياسية والمالية والإدارية والاجتماعية خلال العشر سنوات الأخيرة)من قياديين ومستشارين وإداريين غير ذلك كلام فاضي”.

وبعد الإفراج عنه اليوم غرد الأكاديمي الكويتي قبل ساعات وقال وفق ما رصدته (وطن):”أتقدم شاكراً ممتناً للغالبية من أبناء الكويت الشرفاء الذين اثقلوني بدينٍ اسال الله ان يعيني على سداده”

بِسْم الله و الحمدلله أتقدم شاكراً ممتناً للغالبية من أبناء الكويت الشرفاء الذين اثقلوني بدينٍ اسال الله ان يعيني على سداده اما القلة الساقطة ومن يقف خلفها فستعلمون فداحة ما ترتكبونه من جرم بحق الكويت وشعبها ومؤسساتها وتصبحون على خير — د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) September 8, 2020

وتابع:”اما القلة الساقطة ومن يقف خلفها فستعلمون فداحة ما ترتكبونه من جرم بحق الكويت وشعبها ومؤسساتها”

من جانبه أعلن المفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي تضامنه مع الوسمي في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر.

أنا متضامن مع د. عبيد الوسمي . # الدوله العميقه # الكويت خط أحمر . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) September 8, 2020

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