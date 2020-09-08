“شاهد” شيخ إماراتي “خلع سرواله” لإرضاء ابن زايد وهذا ما قاله عن الشعب الفلسطيني وقيادته!

شن شيخ إماراتي من المطبلين لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، هجوماً على الشعب الفلسطيني وقيادته متهماً إياهم بالخيانة وذلك لإرضاء ولاة نعمته بعد اتفاق الخيانة والعار مع إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، شيخ إماراتي متطاولاً على الشعب الفلسطيني بالقول :” الفلسطيني يريدك أن تطعمه وتشربه وتكسيه وتسويله مدارس وتبنيله مدن وتحارب عنه وهو حاط رجل على رجل”.

وأضاف الشيخ الإماراتي المنبطح: ” إذا لم تفعل ذلك يسبك ويشتمك، بل انت تفعل ذلك، السعودية والامارات بنت مدن وهما يسبوهن ويشتموهن، ليش ما يسبون إيران”.

ودفعت الإمارات ذبابها ومطبلينها على مدار الأيام الماضية للتطاول على الشعب الفلسطيني وقيادته، بعد رفض الفلسطينيين اتفاق التطبيع الذي قادته الإمارات مع إسرائيل.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو معبرين عن استنكارهم لما تحدث به الشيخ الإماراتي، مطالبينه بالاعتذار للشعب الفلسطيني.

عليك فتواك وفتوى من افتى بها الى يوم الدين

ستكتب شهادتهم ويسئلون

اللهم انتصر — [email protected] (@steenstoon7787) September 7, 2020

السعودية ساعدت فلسطين لوجه الله فلا تدخلها بشئ من الدنيا الله يبارك فيك — الدكتور جلال فروي (@galalaiccu) September 7, 2020

شيخ المسالك البوليه — naruto Clever🔅 (@NarutoYemen) September 7, 2020

وين المدن طال عمرك تكذبون وتريد منا التصديق انظر اذا كنت عادل إلى حسابات السعوديين الإماراتيين الخون منهم طبعا لان هناك شرفاء لليوم يدافعون بكلمه حق عنا ولكن أنتم من تسبون ليل نهار وين الاخلاق، جاوب — صياد الخون وفاضح العملاء (@BassamAlbaloul5) September 7, 2020

الحمدلله على نعمة فلسطين 🇵🇸

الحمدلله الذي اختارنا للدفاع حتى انذال امثالكم اقل وصف يمكن ان يقال عنكم " اشباه رجال"

لا تبرروا ذلكم و خنوعكم و خشوعكم للصهاينة بالهجوم على الشعب الفلسطيني اللي اوسخ واحد فيه حذاءه اشرف و انظف من رؤوسكم الاف المرات !!! — Omar (@OmarMusic01) September 7, 2020

شيل هذا البرغوث يا شيخ قول الحق بشرفك هذا انسان ام حشره pic.twitter.com/4GocbmGCFl — صياد الخون وفاضح العملاء (@BassamAlbaloul5) September 7, 2020

وفي وقت سابق، أثارت كلمة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، جنون المطبلين في الخليج الامر الذي دفع مشغليهم إلى الدفع بهم لشن هجوم على رئيس السلطة الفلسطينية واعتبار ما قاله اساءة لدول الخليج. حسب زعمهم.

واستغل المطبلون ما قاله الرئيس الفلسطيني عن التعليم في فلسطين، حتى يتطاولوا عليه بعد قوله :” لدينا 13 مليون وكلهم متعلمون ولا أمية لدينا مثل غيرنا… سنعيش وسنحصل على الدولة إن شاء الله”.

ورفض عباس اتفاق الخيانة الإماراتي الذي توصل اليه ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد مع إسرائيل، الامر الذي دفع أبوظبي لقيادة حملة تشويه ضده بهدف تأليب الشارع الفلسطيني.

الجدير ذكره، ان مجلس التعاون الخليجي طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم اعتذار رسمي عن تصريح قيادات فلسطينية خلال اجتماع الأمناء العامون للفصائل والذي عقد الخميس الماضي برام الله وبيروت.

وكانت قيادات فلسطينية صرحت بأن على دول الخليج وتحديداً الإمارات تذكر فضل الفلسطينيين في تعليمهم وتطورهم الحالي.