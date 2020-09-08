شيخ إماراتي
شيخ إماراتي
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“شاهد” شيخ إماراتي “خلع سرواله” لإرضاء ابن زايد وهذا ما قاله عن الشعب الفلسطيني وقيادته!

كتب وطن
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شن من المطبلين لولي عهد أبوظبي ، هجوماً على الشعب الفلسطيني وقيادته متهماً إياهم بالخيانة وذلك لإرضاء ولاة نعمته بعد اتفاق الخيانة والعار مع .

 

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، شيخ إماراتي متطاولاً على الشعب الفلسطيني بالقول :” الفلسطيني يريدك أن تطعمه وتشربه وتكسيه وتسويله مدارس وتبنيله مدن وتحارب عنه وهو حاط رجل على رجل”.

 

وأضاف الشيخ الإماراتي المنبطح: ” إذا لم تفعل ذلك يسبك ويشتمك، بل انت تفعل ذلك، والامارات بنت مدن وهما يسبوهن ويشتموهن، ليش ما يسبون إيران”.

 

ودفعت الإمارات ذبابها ومطبلينها على مدار الأيام الماضية للتطاول على الشعب الفلسطيني وقيادته، بعد رفض الفلسطينيين اتفاق الذي قادته الإمارات مع إسرائيل.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو معبرين عن استنكارهم لما تحدث به الشيخ الإماراتي، مطالبينه بالاعتذار للشعب الفلسطيني.

 

وفي وقت سابق، أثارت كلمة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، جنون المطبلين في الامر الذي دفع مشغليهم إلى الدفع بهم لشن هجوم على رئيس السلطة الفلسطينية واعتبار ما قاله اساءة لدول . حسب زعمهم.

 

واستغل المطبلون ما قاله الرئيس الفلسطيني عن التعليم في فلسطين، حتى يتطاولوا عليه بعد قوله :” لدينا 13 مليون وكلهم متعلمون ولا أمية لدينا مثل غيرنا… سنعيش وسنحصل على الدولة إن شاء الله”.

 

ورفض عباس اتفاق الخيانة الإماراتي الذي توصل اليه ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد مع إسرائيل، الامر الذي دفع أبوظبي لقيادة حملة تشويه ضده بهدف تأليب الشارع الفلسطيني.

 

الجدير ذكره، ان مجلس التعاون الخليجي طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم اعتذار رسمي عن تصريح قيادات فلسطينية خلال اجتماع الأمناء العامون للفصائل والذي عقد الخميس الماضي برام الله وبيروت.

 

وكانت قيادات فلسطينية صرحت بأن على دول الخليج وتحديداً الإمارات تذكر فضل الفلسطينيين في تعليمهم وتطورهم الحالي.

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