مودل روز
مودل روز
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“شاهد” شقيقة الفاشينستا السعودية مودل روز تنافسها في “رقصة المؤخرة”!

كتب وطن
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أثارت الفاشينستا ليان عبدالله شقيقة عارضة الأزياء جدلاً واسعاً بتقديمها على أنغام أغنية “” للفنان الإماراتي .

وظهرت ليان بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”، مرتدية فستاناً عاري الكتفين، وترقص لمُتابعيها على غرار مافعلته شقيقتها مودل روز.

وأثارت ليان سخرية المُتابعين الذين رأوا أنها تحاول تقليد شقيقتها بالتعري والرقص، وأنه سبيلهما الوحيد للشهرة، طالبين منها محاولة الاستمرار وتقديم المزيد لأن مؤهلاتها ليست كشقيقتها، وتحصد ذنوباً فارغة بالابتذال الذي تقدمه.

https://twitter.com/Abdulelah5410/status/1303154235912138753

وليست المرة الأولى التي تتبع بها ليان خطى شقيقتها مودل روز، فقد كشفت بطنها أثناء رقصها على أغنية “يابنت الإيه” للمطرب المصري تامر حسني.

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وأثارت مودل روز، ضجة واسعة في وقت سابق بطريقة احتفالها بعيد ميلادها الـ25، عبر استعراض جسدها ومفاتنها مرة أخرى بـ””.

وظهرت مودل روز بالفيديو الذي نشرته عبر “انستجرام” وهي ترتدي فستان قصير يكشف ساقيها، وترقص على أنغام أغنية أجنبية وتجلس على بالون كبير في إيحاءات جريئة، وتُركز كعادتها في الرقص على إبراز مؤخرتها.

وأثارت حركات مودل روز الجريئة غضب الجمهور الذي يرفض الاعتراف بأنها سعودية، محاولين التبرأ من جنسيتها والادعاء أنها يمنية الأصل، كما اختلف آخرون حول عمرها الحقيقي، ساخرين بأنها تحتفل بعيد ميلادها كل شهر، وأن عمرها الحقيقي ليس 25 عاماً.

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