“شاهد” شقيقة الفاشينستا السعودية مودل روز تنافسها في “رقصة المؤخرة”!

أثارت الفاشينستا السعودية ليان عبدالله شقيقة عارضة الأزياء السعودية مودل روز جدلاً واسعاً بتقديمها وصلة رقص على أنغام أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وظهرت ليان بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”، مرتدية فستاناً عاري الكتفين، وترقص لمُتابعيها على غرار مافعلته شقيقتها مودل روز.

وأثارت ليان سخرية المُتابعين الذين رأوا أنها تحاول تقليد شقيقتها بالتعري والرقص، وأنه سبيلهما الوحيد للشهرة، طالبين منها محاولة الاستمرار وتقديم المزيد لأن مؤهلاتها ليست كشقيقتها، وتحصد ذنوباً فارغة بالابتذال الذي تقدمه.

الشهره صعبه — HM (@_xhamza) September 8, 2020

احس وجها مكسر ذي — ايجـام,اللعّتـيبي ˼ ‏٥٨ ˹ ⚛︎./مقيد (@4_l5l) September 8, 2020

عاد بالقوه نتحمل روز وتجي ذي — حربي ياقلبي 💙💛 (@ayz151515) September 7, 2020

https://twitter.com/Abdulelah5410/status/1303154235912138753

والله انها معاقه لاوجه ولاتعرف تتكلم وتأكل الحروف اكل مؤهلاته ضعيفه وربي .. تستغرب انها اخت روز — منص (@fd4oe) September 7, 2020

وليست المرة الأولى التي تتبع بها ليان خطى شقيقتها مودل روز، فقد كشفت بطنها أثناء رقصها على أغنية “يابنت الإيه” للمطرب المصري تامر حسني.

وأثارت مودل روز، ضجة واسعة في وقت سابق بطريقة احتفالها بعيد ميلادها الـ25، عبر استعراض جسدها ومفاتنها مرة أخرى بـ”رقصة المؤخرة”.

وظهرت مودل روز بالفيديو الذي نشرته عبر “انستجرام” وهي ترتدي فستان قصير يكشف ساقيها، وترقص على أنغام أغنية أجنبية وتجلس على بالون كبير في إيحاءات جريئة، وتُركز كعادتها في الرقص على إبراز مؤخرتها.

السعودية مودل روز تحتفل بعيد ميلادها ‘25’ عاما عبر الانستقرام pic.twitter.com/8xdUNf80mY — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 19, 2020

وأثارت حركات مودل روز الجريئة غضب الجمهور الذي يرفض الاعتراف بأنها سعودية، محاولين التبرأ من جنسيتها والادعاء أنها يمنية الأصل، كما اختلف آخرون حول عمرها الحقيقي، ساخرين بأنها تحتفل بعيد ميلادها كل شهر، وأن عمرها الحقيقي ليس 25 عاماً.