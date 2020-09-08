“شاهد” حريق جديد بمرفأ بيروت نشر الرعب بين اللبنانيين.. وضعوا أيديهم على قلوبهم “ولكن الله سلم”

اندلع اليوم، الثلاثاء، حريق جديد في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، تسبب بحالة كبيرة من الهلع بين اللبنانيين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات اليوم مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الصادرة من مكان الحريق، وجهود عناصر الدفاع المدني اللبناني في محاولة تطويق ومحاصرة الحريق.

اطفاء الحريق في المرفأ…

سياساتكم تُدرّس في معالجة الازمات.. pic.twitter.com/qEVm3UfNqn — Salman Andary (@salmanonline) September 8, 2020

وأصيب عدد كبير من اللبنانيين بالهلع خوفا من تكرار مشاهد الرابع من أغسطس الماضي، حيث هزّ انفجار عنيف مرفأ بيروت، حين انفجرت شحنة ضخمة من مادة نترات الأمونيوم القابلة للانفجار.

وفي وقت لاحق أخبر الدفاع المدني اللبناني أن الحريق يعود لحرق ردم وبقايا مخلفات الانفجار، بطلب من الجيش اللبناني، الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدت النيران.

وأوضح الدفاع المدني اللبناني خلال تصريحات لصحيفة “النهار” اللبنانية أنه و”حتى الآن النيران محصورة وقد حضرت 3 سيارات إطفاء إلى المكان”

وكانت شحنة ضخمة من مادة نترات الأمونيوم انفجرت في 4 أغسطس الماضي مسببة بأكبر انفجار غير نووي في التاريخ.

وتسبب الانفجار بمقتل ما يزيد عن 190 شخصاً، وإصابة 6 آلاف آخرين، فيما تسبب الانفجار بدمار قطره أكثر من 7 كيلو مترات من مركزة في المرفأ.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت سلسلة احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط النظام السياسي وتحسين الظروف الحياتية التي يعايشها اللبنانيون منذ سنوات، والتي فاقم حدتها مجيء وباء كورونا “كوفيد19”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك