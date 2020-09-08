“شاهد” أول فيديو للفنانة السورية دانا جبر بعد الفيديوهات والصور والفاضحة التي انتشرت لها

خرجت الفنانة السورية دانا جبر عن صمتها لأول مرة وردت على انتشار صورها الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، بملابس فاضحة وأوضاع مُخلة.

وقالت دانا في لقاء مع الإعلامي السوري أحمد الدرع: “ليس مهماً ماهو الذي تم سرقته من هاتفي، المهم هو الخصوصيات التي انتهكت دون وجه حق”.

وتابعت دانا: “للأسف لا أعلم لماذا كلما تطورت في عملي وجدتهم يتحدثون عن أمر آخر لا علاقة له بعملي، بل بجمالي كأنثى الله خلقها جميلة، لها ناسها وجمهورها الذي يحبها”.

وأضافت: “تجد في الطرف الثاني عالم آخر يريدون أن يسيئوا لها، رغم أنني حريصة جداً على الطريقة التي أنشر بها صوري، فيدخلون في الخصوصيات ويريدون نشرها ولايحق لهم ذلك سواء كنت ممثلة أم لا”.

وتساءلت دانا حول الهدف من نشر صورها عارية، وقالت: “هل هم أبطال هكذا بأن يسرقوا صوري وينشروها؟ هل سيأخذون جائرة؟ لم أتصور أن هناك من هم بهذه البشاعة والغيرة، وفي كل عام يقحمون اسمي في أمر ويسوقونه كهذا مثل تركيب صور، من أجل حصد المتابعات فقط”.

وكشفت دانا أن الكثير من الرسائل التي وصلتها، طالبتها بالانتحار واعتزال التمثيل، مضيفة: “أريد الرد عليهم بأنني أخاف الله أكثر منهم”.

وتابعت: “لا أستغرب مايحدث لنا من حروب وحرائق، وتفجيرات، بسبب الكم الكبير من الناس السلبيين الذين يفضحون الناس في أعراضهم”.

وأكدت دانا أنها لن أصمت وستأخذ حقها ممن قام بتسريب صورها بالقانون، منوهة إلى أن أغلبهم تركيب و”فوتوشوب”.

وكان الشخص المجهول الذي نشر الصور مخلة لدانا جبر، على مواقع التواصل ، قد صعد تهديده ضدها متوعدا بنشر مقاطع جنسية صريحة لها.

وعن التساؤلات بشأن كيفية وصول هذه الصور الخاصة والمقاطع لهذا الشخص، كشفت صفحات لمحبي الفنانة السورية أنه تم سرقة هاتفها المحمول، وقام بعدها السارق بتسريب الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ بعدها بتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو جريئة لها.

من جانبهم شن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع دانا جبر بعد تعرضها لعملية الابتزاز.

الممثلة دانا جبر انسرق موبايلها..والشخص اللي سرقه بلش يسرب صور..وصار يهدد بنشر فيديوهات. وبغض النظر عن صحة الحادثة..

بدأت الصفحات الرخيصة تتناقل الصور والأخبار بشراهة..

لهيك أنا عم نزل هالمنشور لقول إننا متضامنين مع #دانا_جبر ..

👇🏽 pic.twitter.com/oUGtwoETNh — DrFeminist♀️ (@Drfeminist_) August 27, 2020

#كلنا_معك_دانا وكلنا منحبك

للاسف واصلين لمستوى انحطاط اخلاقي وثقافي كل هيدا بس لحتى يكون اسمن ترند وقد ماحاولو يشوهو صورتك اسمك مارح يتغير بقلبنا منفتخر فيكي بسوريا❤️

We love you💗💗#دانا_جبر pic.twitter.com/SCXdKzejIH — Shadiiii🇸🇾 (@MR_SHADIIII) August 27, 2020

#سوريا | تضامن واسع مع الممثلة السورية دانا جبر وذلك بعد تعرضها لـ"حملة ابتزاز وتشوه سمعة" عبر نشر صور خاصة لها عبر الإنترنت، ورفض كثيرين "حملة الابتزاز" التي تتعرض لها الممثلة، منددين بكل من ينشر الصور وداعين لمحاربة الابتزاز الالكتروني.

المصدر: https://t.co/EidDTHskH0 — حقوق المرأة (@WomenToAware) August 31, 2020

الجدير بالذكر أن دانا شاركت فى العديد من المسلسلات فى الدراما السورية والخليجية، كما أنها نشأت فى أسرة فنية خالصة فهى حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف، كما إنها ابنة شقيقة الفنانات ليلى ومرح جبر، وكانت تعمل في المسرح منذ أن كانت بسن بالسادسة من عمرها، لكن انتقلت للتمثيل في الأعمال التلفزيونية.