شاب خليجي مات في مصر أبشع ميتة! .. دعا “شاذين” لحفل بمنزله فوقعت الكارثة وهذا ما فعلوه به!

انتهت حفلة شذوذ جنسي جمعت بين ثلاثة مواطنين مصريين من محافظات مُختلفة، بقتل أحد زبائنهم طمعاً في نقوده ومقتنياته.

وبحسب أوراق القضية فإن المتهمين اجتمعوا على ميول شاذة، فبدأوا في استئجار أماكن لممارسة الشذوذ فيما بينهم، ولم يجدوا مانعا فى استقطاب آخرين، لكن بمقابل مادي.

وبدأ المتهمون الثلاثة (نورسيكو وكريم الفيومي وميمي)، في ارتياد أماكن السهر والتردد على أماكن مشبوهة، أملا فى استقطاب مزيد من الزبائن وتوسيع شبكة معارفهم من المثليين، وفي إحدى ليالي صيف العام الماضي، التقوا بالشاب الخليجي “نواف” والذي حضر من إحدى الدولة العربية لقضاء بعض الوقت في مصر.

وجه “نواف” دعوة للمتهمين بعدما علم بميولهم الشاذة، لقضاء بعض الوقت في مسكنه، وشهدت الزيارات إقامة حفلات غير أخلاقية، وطمع المصريون في ثرائه، وبدأوا في التردد عليه كثيرا لإعداد خطة محكمة للتخلص منه وسرقة أمواله.

التحقيقات التي نشرتها وسائل إعلامية محلية قالت إن أحد المتهمين اشترى سلاحا أبيض “سكين”، ثم هاتَفَ آخر “نواف” ليُخبره بنيتهم قضاء الليلة معه، فوافق المجني عليه وانتظر قدومهم، فدخل الأول والثاني، بينما انتظرهما الثالث بمحيط المكان لتأمين وقت ارتكابهما للجريمة وللمراقبة.

أشهر أحد المتهمين سكيناً في وجه “نواف” لتهديده به، بينما قام الآخر بجمع الأغراض الثمينة التى يملكها المجني عليها، وتمكن من سرقة هاتفين محمول، مبلغ مالي، ملابس، وحذاء رياضي، ولما هما بالخروج من المنزل قاومهما المجني عليه، فانهالا عليه طعناً بالسكين، فأحدثا به إصابات في الصدر، ما أدى إلى حدوث إصابة بالرئة والقلب، ونتج عن ذلك نزيف حاد أدى للوفاة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، ثم أحالتهم للنيابة العامة التى حققت معهم، وأمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.