“شاهد” سبب صدم العراقيين لجريمة هزّت بغداد بقيام شاب بإعدام عمه وزوجته وأبنائهما الـ3!

لا تزال الجريمة المرعبة التي شهدتها منطقة المشتل بالعاصمة العراقية بغداد، بدخول شاب منزل عمه وهو مسلح وإطلاقه النار عليه وعلى زوجته وأبنائهما الثلاثة، ما أدى إلى وفاتهم، تتفاعل بين العراقيين.

وفي هذا السياق، كشف إعلامي عراقي سبب الجريمة المروعة التي صدمت العراقيين.

وقال الإعلامي العراقي عمر الجنابي إن الجاني عمد إلى قتل عمّه وعائلته، بدعوى قيام عمّه بشتم مقتدى الصدر -زعيم التيار الصدري-.

ونشر “الجنابي” صوراً لجدران، كتب عليها عبارات ”هذا جزء من شجار على آل الصدر“، و“جند المهدي، سرايا السلام“.

بحثت في كل الحسابات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية والعمليات المشتركة لم أجد هذه الجريمة منشورة بالرغم من إن صفحة الوزارة على فيسبوك تنشر كل شيء

تبين أن الخبر نشر بمجموعات واتساب وبخجل وحرج!! الجريمة تمثلت بقيام شخص مواليد 2000 بقتل عمه وزوجته وأطفاله الثلاثة بتهمة شتم الصدر!! pic.twitter.com/NUVlOvIeRg — عمر الجنابي (@omartvsd) September 8, 2020

وانتقد الإعلامي العراقي، بيان وزارة الداخلية، التي اكتفت بنشر خبر إلقاء القبض على القاتل، دون أن تتطرق إلى أسباب الجريمة.