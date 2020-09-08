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“شاهد” سبب صدم العراقيين لجريمة هزّت بغداد بقيام شاب بإعدام عمه وزوجته وأبنائهما الـ3!

كتب وطن
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لا تزال الجريمة المرعبة التي شهدتها منطقة بالعاصمة العراقية ، بدخول شاب منزل عمه وهو مسلح وإطلاقه النار عليه وعلى زوجته وأبنائهما الثلاثة، ما أدى إلى وفاتهم، تتفاعل بين العراقيين.

وفي هذا السياق، كشف إعلامي عراقي  سبب الجريمة المروعة التي صدمت العراقيين.

وقال الإعلامي العراقي عمر الجنابي إن الجاني عمد إلى قتل عمّه وعائلته، بدعوى قيام عمّه بشتم -زعيم التيار الصدري-.

ونشر “الجنابي” صوراً لجدران، كتب عليها عبارات ”هذا جزء من شجار على آل الصدر“، و“جند المهدي، سرايا السلام“.

وانتقد الإعلامي العراقي، بيان وزارة الداخلية، التي اكتفت بنشر خبر إلقاء القبض على القاتل، دون أن تتطرق إلى أسباب الجريمة.

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