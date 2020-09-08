تفاصيل تحقيقات امتدت حتى “مطلع الفجر” مع حليمة بولند ورفيقاتها.. توتروا من الأسئلة وثرواتهم الضخمة قد تصادر منهم

كشفت وسائل إعلام كويتية محلية تفاصيل التحقيقات التي جرت مع فاشينستات الكويت والمشاهير قبل إطلاق سراحهم بكفالة على ذمة القضية، حيث وجهت النيابة العامة تهم للمتهمين الذين جرى التحقيق معهم خلال الساعات الماضية كدفعة أولى، بينما جرى إطلاق سراح المشاهير والفاشينيستات جميعًا بكفالات مالية بين ألف دينار و20 ألفًا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “القبس” المحلية نقلًا عن مصدر أمني، فإن التحقيقات الماراثونية التي شهدتها النيابة العامة خلال الساعات الماضية امتدت حتى 12 ساعة متصلة مع ثمانية من المشاهير، لافتًا إلى أن التحقيقات استمرت حتى فجر أمس، جرى بعدها اتخاذ قرارات بإخلاء السبيل.

ولفت المصدر إلى أن قرارات إخلاء السبيل بكفالات مالية تعد دليلًا على أن النيابة العامة لن تغلق ملف التحقيق بعد وستعيد استكماله وفقًا لمجريات القضية، على أن تطلب النيابة تحريات تكميلية بشأن من تم التحقيق معهم، فيما توقع المصدر استجواب المتهمين مرة أخرى.

وعن تلك الاتهامات قال المصدر لقد تم مواجهة المتهمين بـ”غسيل الأموال” بـ 4 تهم، هي: (ارتكاب جريمة غسل أموال متحصل عليها من جرائم إعلانات ودعايات غير مرخصة من الحكومة)، و(إنشاء وإدارة حساب شخصي لأغراض تجارية بلا ترخيص من وزارة الإعلام).

وواصل الحديث عن التهم فقال: (عدم الالتزام بالقيد بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة لبعض البضائع التي يجري بيعها)، و(الإعلان عن السلع والخدمات من دون الحصول على ترخيص التجارة والصناعة ومخالفة قانون حماية المستهلك).

وشددّ المصدر على أن النيابة العامة سألت هؤلاء المشاهير عن تلك التهم جميعها وكيف تصرفوا في الأموال التي تحصلوا عليها، وأيضًا ما قاموا بشرائه من منازل وأملاك أخرى.

وأكد المصدر أنه حال تأكد أو ثبُت للنيابة العامة تهمة “غسل الأموال” فإنها ستطالب المحكمة بسحب جميع المنازل أو المركبات أو اليخوت من المتهمين؛ لأنها تم التحصل عليها نتيجة جرائم مرتكبة، وفي حال تبرئتهم فلن يجري ذلك الأمر.

وعن الجديد في القضية قال المصدر: النيابة العامة تستعد للبدء في التحقيق مع الدفعة الثانية من مشاهير القضية ذاتها يوم الخميس المقبل، مبينًا أن الدفعة الثانية من المشاهير سيجري التحقيق معهم كما جرى التحقيق ذاته مع من سبقوهم.

وكانت قد قررت النيابة العامة في الكويت، إخلاء سبيل المشاهير والفاشينيستات الذين خضعوا للتحقيق بكفالة مالية وذلك بعد اتهامهم بتضخم أرصدتهم ضمن ما يعرف إعلاميًا بقضية “مشاهير غسيل الأموال”.

وأخلت النيابة العامة سبيل 8 من مشاهير السوشيال ميديا بكفالة مالية بعد أن وجهت لهم تهمة غسل الأموال والإعلان عن منتجات بغير إذن من الجهات المختصة.

والمشاهير الذين أُخلي سبيلهم هم: “مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، يعقوب بوشهري، جمال النجادة، نهى نبيل وزوجها”.

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