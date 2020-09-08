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“شاهد” تسريب صور محرجة لدوقة كامبريدج “كيت ميدلتون”!

كتب وطن
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تناقلت حسابات بمواقع التواصل الإجتماعيّ صوراً وصفت بالمحرجة لدوقة كامبريدج ​​ زوجة ​الأمير ويليام.

تُظهر الصور “ميدلتون” وهي محاطة بالعديد من المعجبين من الشباب في حدث منذ عدة سنوات.

وكانت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية نشرت هذه الصور، مشيرةً إلى أن هذه الصور إلتقطت في حفل أُقيم بهايد بارك منذ عدة سنوات.

وكانت “ميدلتون” تضحك وتحمل كوبًا في يدها ومحاطةً بالشباب.

وفي نفس الوقت كان الأمير وليام يتابع مسيرته العسكرية على متن السفينة “إتش إس إم ديوك” في منطقة البحر الكاريبي.

وأضافت أنه لم تكن هي المرة الوحيدة التي يتم تصوير الدوقة في موقف مُحرج، فقد انتشرت صورة لها وهي مخمورة ويساعدها أصدقاؤها للخروج من الحفل.

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