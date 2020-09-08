شيرين مكاوي
شيرين مكاوي
Imageحياتنا

“أخيرا في بيت واحد”.. “شاهد” مصرية تعلن زواجها من صديقتها المثلية رسميا بمباركة الأهل!

كتب وطن
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صُدمت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة غريبة من نوعها حصلت عبر موقع فيس بوك في ، تمثلت بإعلان فتاة زواجها  “” من إحدى صديقاتها، مما أثار تساؤلات وجدلاً واسعاً حول طبيعة التصرف الغريب والدخيل على المجتمع المصري.

 

وجاءت القصة بحسب ما ذكر موقع “24” الإخباري، حين ادعت فتاة مصرية تدعى “شيرين مكاوي” عبر حساب شخصي، زواجها من الفتاة التي تدعى “”، معلقةً على الزواج بقولها: “أخيرًا وبعد محاولات كثيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت وحد”.

ليأخذ المنشور بعدها رواجاً واسعاً، وتنهال عليه مئات التعليقات من قبل المتفاعلين عبر فيس بوك، والذين اتهمومها بالترويج للفسق والشذوذ في المجتمع المصري، وطالبوا السلطات المصرية بالقبض عليها.

 

و من بين تلك التعليقات التي جاءت على الحادثة، تعليق لشاب اسمه “”، يدعم فيه ما قام به الفتاتان ويحيهما على فعلتهما ويشجع نفسه على مواجهة المجتمع، بقوله: “حقيقي فخور بيكي وبنفسي وسط المجتمع دا”.

 

وحين تم الرجوع إلى حساب عمر، اتضح أنه ضمن مجموعة من المثليين أيضاً. كما  قام أمس الإثنين بإعلان الزواج من صديقه . مما أثار شكوكاً حول أن تكون هذه التصرفات مجرد محاولات للفت الأنظار ونيل الشهرة، لا إقامة الفعل نفسه.

وذكر الموقع المصري بتقدم المحامي مؤسس “” ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي. ضد ريم محسن وشيرين مكاوي.

 

وذكر فرحات في بلاغه، أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واقعة زواج مثليين من الإناث. عبر الفيس بوك للمدعوتين ريم محسن وشيرين مكاوي.

 

وتابع فرحات أن المثليتين قامتا بإعلان الزواج من بعض على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرتا أنه بعد محاولات من الإقناع وموافقة الأهل قررتا الزواج. في دعوة صريحة للتحريض على الفجور بالمخالفة لقانون المصري والمبادئ والقيم الإنسانية.

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